Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 13:53

Yakutiye’den Yukarı Sanayi Mahallesi’ne 6 bin ton asfalt

Yakutiye Belediyesi, şehrin çeşitli cadde ve sokaklarında asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Yakutiye’den Yukarı Sanayi Mahallesi’ne 6 bin ton asfalt

29 Haziran 2017 13:53

Asfalt çalışmalarının önemine değinen Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut “Şuan ekiplerimiz Yukarı Sanayi Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Belediyemiz ihtiyaç olan her yere anında hizmet götürmeye devam edecektir” dedi.


Mevcut yollarda kış aylarında meydana gelen hasarlar ve yeniden asfalt atılmasına karar verilen yollarda Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen asfalt çalışmalarının yaz ayları süresince yoğun bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Ali Korkut, “Yukarı Sanayi Mahallesi’nde hemen hemen yarıdan fazlası tamamlanan sokaklara yaklaşık 3 bin ton asfalt atıldı. Yaklaşık 6 bin ton asfaltla mahallenin tüm sokakları asfaltla kaplanacak. İlçemizin kalitesini artırmaya devam ediyoruz. İlçemize yakışmayan her türlü eksikliği tespit edip anında müdahale ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:42
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:28
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!