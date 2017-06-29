Yakutiye’den Yukarı Sanayi Mahallesi’ne 6 bin ton asfalt

Asfalt çalışmalarının önemine değinen Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut “Şuan ekiplerimiz Yukarı Sanayi Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Belediyemiz ihtiyaç olan her yere anında hizmet götürmeye devam edecektir” dedi.

Mevcut yollarda kış aylarında meydana gelen hasarlar ve yeniden asfalt atılmasına karar verilen yollarda Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen asfalt çalışmalarının yaz ayları süresince yoğun bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Ali Korkut, “Yukarı Sanayi Mahallesi’nde hemen hemen yarıdan fazlası tamamlanan sokaklara yaklaşık 3 bin ton asfalt atıldı. Yaklaşık 6 bin ton asfaltla mahallenin tüm sokakları asfaltla kaplanacak. İlçemizin kalitesini artırmaya devam ediyoruz. İlçemize yakışmayan her türlü eksikliği tespit edip anında müdahale ediyoruz” diye konuştu.