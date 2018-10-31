Yakutiye'nin köyleri sınıf atladı

Belediye Başkanı Ali Korkut, bağlı tüm köy ve mahallelerde çalışmaların tamamlandığını belirterek, her köyde, köy odası, tuvalet, okul, cami ve köy ortak kullanım alanlarında da tamirat ile tadilat veya yeniden yapım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut 2015 yılında başlattıkları çalışmayla ilçeye bağlı tüm köy ve bağlı mahallelerde köy içi yolların asfaltlandığını açıkladı. Başkan Ali Korkut, asfalt veya taş kaplama çalışmasının dışında köylere yakışır tuvalet yapımı, okul, cami, kuran kursu, köy oturma odası gibi ortak kullanım alanlarında ihtiyaç duyulan tamirat ile tadilatlarında gerçekleştirildiğini söyledi. Yapılan çalışmaların köylerde yaşam şartlarını geliştirmek, batı standartlarına erişmelerinin sağlanması olduğunun altını çizen Ali Korkut, "Yol bir medeniyet simgesidir ve biz köylerimizin toprak yollarını değişime başlangıç oluştursun diye asfalt yaptık. Köy sakinlerimizi tozdan, çamurdan kurtardık. Bu aynı zamanda bir yazgının, kötü yaşam koşulunun değişimi anlamına da gelmektedir. Değişim ve gelişim için başlangıcı gerçekleştirdik. Köy sakinlerimizin yaşam koşullarını geliştirerek, onları değişime hazırlamak durumundayız. Belediye olarak en temel hizmeti yapmanın, tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Ancak bu bir başlangıçtır. Yeni ve ufuk açan hizmetlerimiz kısmet olursa ardı ardına gelecektir" dedi.

Yetişsin diye gece asfalt döktüler

Öncelikli olarak alt temel malzemesi seriliyor. Malzemenin üstüne filler yani ince malzeme seriliyor. Ardından sıkıştırma yapılarak yol asfalta hazır hale getiriliyor. Ön hazırlık çalışmalarının ardından sıcak karışım, yani asfalt dökümüne geçiliyor. Dökülen sıcak asfalt alttaki malzeme gibi sıkıştırılıp, düzleniyor. 10 santim kalınlığındaki asfalt birkaç saat sonra uzun ömürlü yol olarak hizmete girebiliyor.

Belediye Başkanı Ali Korkut , asfalt çalışmalarının bazen geceli gündüzlü sürdüğünü hatırlatıyor. Çalışmalarda renkli anlar, keyifli görüntülerde yaşanıyor. Bunlardan biri, köy halkıyla asfaltta çalışan personelin sürpriz yaparak Başkan Ali Korkut'un doğum gününü kutlamaları olmuş. Gece çalışmalarında öne çıkan bir başka unsur ise tarla ve çayırda çalışan vatandaşların o saatlerde köyde bulunuyor olmaları. Ali Korkut, gece vardiyasında izlediği çalışmalar sırasında köy kahvesinde köylülerle hasbihalden de çok keyif aldığının altını çiziyor. Korkut, "Hizmet götürmek, köy sakinlerimizin gündelik dertleriyle dertlenmek, giden hizmetin memnuniyetini görmek ayrı bir keyif oluyordu. Çok şükür bütün köylerimizde çalışmalarımızı tamamladık. Ancak işimiz bitmedi, bu yeni ve köy halkımızı batı standartlarına taşımanın ilk aşamasıydı" şeklinde konuşuyor.

Köy ve bağlı mahallelerde çalışma takvimi şöyle işledi; 2015 yılında Çiftlik, Umudum, Ortadüzü, Yeşilova, Mülk, Altınbulak Köy ve bağlı mahalleden başlayan asfalt ve diğer hizmetler, 2016 yılında Arzıtı, Değirmenler, Aktoprak, Çayırca, Uzunyayla, Köşk, Kösemehmet, Çayırtepe, 2017 yılında Muratgeldi, Dumlu, Gürpınar, Kırmızıtaş, Soğukçermik, Güzelova Köyü olarak devam etti. 2018 yılında Soğukçermik , Arıbahçe, Şenyurt Köyü, Yeşildere Köyü, Güzelova, Şıh Köyü, Gökçeyamaç Köyü, Akdağ Köyü, Yerlisu, Altıntepe ve son Yazıpınar Köyü ile nihayete ulaştı.

Bağlı köy ve mahallelerde yapılan çalışmalarda alt düzenleme, filler gibi malzemenin dışında 450 bin ton asfalt kullanıldı. Çalışmalar 4 yılda tamamlandı.