Yalçın Özyapar Parkı törenle açıldı

Edirne Müdafii Mehmed Şükrü Paşa'nın torunu Yalçın Özyapar'ın verildiği park Çat yolu üzerinde bugün törenle açıldı

Açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Parka adı verilen Yalçın Özyapar, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocukların boş vakitlerini geçirip ailelerin sohbet edebileceği bir alan daha yapmanın mutluluğunu hissettiğini söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ‘'Çocuklarımızın boş vakitlerini değerlendirip eğlenebileceği ve ailelerimizin oturup sohbet edebileceği bir park alanını daha şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyim. Park alanımızda spor alanları, oyun alanları ve oturma alanları bulunuyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.