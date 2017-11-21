Yangın yeri çorap satıcısının kazanç kapısı oldu.

Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Kadıoğlu Apartmanının ikinci katında buzdolabında meydana gelen kısa devreden ötürü yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle evin pencerelerinin bazılarının kırıldığı gözlendi.

Yangın mahalinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptıkları sırada toplanan kalabalığı gören çorap satıcısı vatandaşlara ayaküstü çorap sattı. Vatandaşlar bir yandan yangını izledi bir yandan da ucuz çorap alışverişinde bulundu.