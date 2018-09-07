Yanlış bilinenler sağlığı tehlikeye atabilir

Mustafa Nafiz Karagözoğlu, sağlıkla ilgili sayısız yanlış efsane bulunduğunu kaydederek, “Eğer bu efsanelere inanırsanız sağlığınız birçok tehlikeye kapılarını açabilir.” dedi.

Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, sağlıkla ilgili doğru ve yanlış bilinenlerle ilgili şu bilgileri verdi:

Yanlış: Antibiyotik alırsanız soğuk algınlığı ile savaşırsınız.

Doğru: Antibiyotikler bakterilere karşı kullanılan ilaçlardır. Virüsler bu mikroplardan farklı özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı virüslerin neden olduğu hastalıklardır. Bu nedenle soğuk algınlığında antibiyotik kullanmak bir işe yaramaz. Hastalığı tedavi etmez. Hatta gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncine neden olur. Daha sonra karşılaşacağınız bakteri hastalıklarında kullanacağınız ilaç çeşidi azalır. Savunmanız zayıflar.

Yanlış: Ortopedik ayakkabılar sadece düztabanlarda faydalıdır.

Doğru: Düztabanlık hastalığında ayağa destek için Ortopedik yani Sağlıklı doğal ayak yapısı için düzenlenmiş ayakkabı kullanımı önerilir. Ancak yapılan son çalışmalarda bu uygulamanın tedavi değil destek için yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Yanlış ayakkabılar Şeker hastalarında ayak kesilmesine, başparmak kemik çıkıntısına, bel fıtığına, mantar hastalığına, nasıra neden olabilir.

Yanlış: Kalp krizi sırasında nefesi tutmak gerekir.

Doğru: Kalp krizi kalbin ihtiyacı olan kanın, gereken anda gereken miktarda kalbe gitmesine engel olacak düzeyde damar tıkanıklığına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu sırada kalbin kan pompalaması düzeni bozulur. Akciğere yeterli miktarda kan gitmesi azalır. Dolayısı ile oksijenlenen kan miktarı azalır. Nefes tutulması oksijenlenmeyi daha da azaltan bir davranıştır. Hastalığı kötüleştirir. Ağırlaştırır. Kalp Krizi sırasında burundan, derin derin ve yavaş yavaş hava almamız gerekir. Bu kanın oksijenlenmesini en üst düzeye çıkarır.

Yanlış: Ateşiniz yoksa hastalık bulaşıcı değildir.

Doğru: Bazı hastalıklar bulaşıcı olmalarına rağmen ateşi yükseltmezler. Ayrıca ateş yükselten enfeksiyon geçirirken kullanılan bazı ilaçlar ateşin yükselmesini engellerler. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerin de ateş yükselten enfeksiyonlarda ateşi yükselmez. Özellikle viral kökenli hastalıklar, atipik mikroorganizmaların neden olduğu bu hastalıklar oldukça da bulaşıcıdırlar. Ateşi olmayan kişiye sarılmak, öpmek, kullandığı eşyaları kullanmak doğru değildir. Hem sizden geçecek enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı hastayı korumak hem de hastadan size geçmesi muhtemel hastalıkları engellemek için hastayla temasınızı kontrollü ve az olarak gerçekleştirin.

Yanlış: Burun kanamasında başınızı geri atmalısınız.

Doğru: Başınızı öne doğru bükün ve burnunuzu iki parmağınızla sıkın. Bu pozisyon kanama odağına daha iyi basınç uygulamanızı sağlar. Ayrıca geriye akan kanın solunum sistemine kaçmamasını da sağlarsınız. Baş pozisyonu nedeniyle hareket etmede ve denge sağlamakta zorluk çekmezsiniz.

Yanlış: Stres yüksek tansiyonun tek sebebidir.

Doğru: Stresi olmayan, sinirlenmeyen, kaygılanmayan insanlarda da hipertansiyon hastalığı olabilir. Şişmanlık, aşırı tuzlu beslenme, böbrek, beyin ve kalp damar hastalıkları, böbreküstü bezi hastalıkları, troid çalışmasını bozan hastalıklar, genetik geçişli ailesel hastalıklar, alerjik tepkiler, ilaçlara karşı yan etkiler nedeniyle Hipertansiyon hastalığı görülebilir.