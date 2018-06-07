Yanlış uygulanan saç ekimi konusunda uyardı

Yanlış Uygulanan Saç Ekimi

Saç ekimi uygulamasında yanlış yapılan operasyonların deneyimli doktorlar tarafından uygulanması gerektiğini belirten Sönmez, “İşinde uzman olmayan ve saç ekimi operasyonlarında deneyimli olmayan doktor veya kişilerin saç ekimi uygulamasını gerçekleştirmesinin, saç ekimi uygulamalarında en çok yapılan hatalardan birisidir. Saçlar düzgün bir şekilde planlama yapılarak ekilmemiş ise kökler arasında ayrıklıklar oluşur ya da saçlar birbiri üzerine gelerek kötü ve kabarık bir görünüme sebep olabilir. Saç ekimi işleminde saçların doğru açılarda ekilmemesi hatalı bir işlemdir, bu şekilde yapılan ekimlerde saçlar dimdik uzar ve yine doğallıktan uzak bir görüntü meydana gelir. Saç ekimi işlemi sıfır hata ile yapılmalıdır aksi takdirde kötü sonuçlara sebebiyet verir. Diğer önemli bir nokta ise saç köklerinin alınma sırasında çok dikkat edilmelidir. Saç kökleri kesinlikle zarar görmeden alınarak aynı şekilde zarar görmeden ekilebilmesi gereklidir, saç köklerinin zarar görmesi o bölgede bir daha saç çıkmamasına zemin hazırlar ki bu asla istenmeyen bir durumdur. Saç ekimi yaptıran kişinin var olan saçları da dökülebilir buda telafisi mümkün olmayan çok üzücü bir olaydır. Çünkü dökülme riski olan saçlar göz ardı edilirse ve hastanın ense kapasitesi sınırlı ise düzeltme ihtimali olmaz.” diye konuştu.