Yargı Medya buluşması gerçekleşti

Erzurum’daki medya mensuplarını bilgilendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından ‘Yargı Medya Buluşması’ yapıldı. Palandöken’deki bir otelde yapılan buluşmaya, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Baro Başkanı Talat Göğebakan, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, yapılan buluşmanın önemli olduğuna işaret ederek, “Kamuoyunun yargıyla ilgili konularda haber alması sağlıklı bilgi akışının temini, basın özgürlüğü ve sözcülüğü kurumuna işlerlik kazandırmak amacıyla, tüm adliyelerimizde, ağır ceza merkezlerimizde medya iletişim büroları kurulmuş ve basın sözcüleri belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığımız tarafından basın sözcülerimize ayrı ayrı Ankara’da eğitimler verilmiştir” diye konuştu.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül ise, "Erzurum Adliyemizde, Bölge Adliye Mahkememizde ve Bölge İdare Mahkememizde bakanlığımızın büyük katkılarıyla pırıl pırıl medya iletişim büroları açtık. Bugünleri görmek hepimiz için çok çok önemli. Kamuoyunun doğru haber alma hakkını en iyi şekilde kullanabilmesi, kahraman yargımızın tüm hain terör örgütleriyle ve suç unsurlarıyla mücadele ettiği bu dönemde en doğru haberlerin verilmesi açısından bu uygulamanın çok doğru olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası, konuşmasında yapılan uygulamanı önemine değinerek, "Bu buluşmayı ilk defa Erzurum’da yapıyoruz. Erzurum’da yazılı basının ortaya çıkmasının üzerinden 150 yıl geçmiş. Erzurum ilimizdeki basının ne kadar eskiye dayandığını aynı zamanda toplumun dinamik yapısının bilinmesi açısından değerli görüyoruz. Medya iletişim merkezlerimizin çalışmalarıyla bundan sonra kamuoyunun daha da doğru aydınlatılacağını belirtmek isterim” dedi.

Programın ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi.