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06 Temmuz 2017 18:21

Yargıdan Erzurum Barosuna ziyaret

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Erzurum’da düzenlenen ’Yargı-medya buluşması’ programına katılan protokol Erzurum Barosu’nu ziyaret ederek Başkan Talat Göğebakan ile görüştü.

Yargıdan Erzurum Barosuna ziyaret

06 Temmuz 2017 18:21


Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Erzurum Bölge Adliye, Bölge İdare ve Erzurum Adalet Sarayı’nda Medya İletişim Büroları açıldı. Açılışa katılan, Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası, Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcısı Ünal Bingül, BAM Başkanı Mustafa Çetin, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan, Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı Muharrem Özen ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Abdülrezak Altun açılıştan sonra Erzurum Barosunu ziyaret etti. Baro ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Talat Göğebakan, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için medyaya gereken yardım ve destekte bulunuyoruz. Haber kirliliğinin önüne geçilmesi için kapılarımız her zaman medya mensuplarına açıktır" dedi.




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