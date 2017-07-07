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07 Temmuz 2017 19:52

Yargıtay Birinci Başkanı Cirit’ten Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Yargıtay Birinci Başkanı Cirit’ten Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

07 Temmuz 2017 19:52


Beraberindeki Yargıtay Üyeleri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunanistan-Danimarka Konsorsiyumu’nca yürütülen "Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi" başlıklı AB Eşleştirme Projesi toplantısına katılan Yargıtay Birinci Başkanı Cirit, Erzurum Valiliği’ni ziyaret sonrası Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek Başkan Sekmen ile görüştü.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Sekmen, yüksek yargının kıymetli mensuplarını kentte ağırlamaktan ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Sekmen, ziyarette Büyükşehir’in İl genelinde hayata geçirdiği projeleri ifade etti. Sekmen, değişim ve dönüşümün şehrin bütün katmanlarında yaşandığına dikkati çekerek, 3 yılda gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.




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