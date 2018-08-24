Yarım asırdır geçmişi parlatıyor

Son yıllarda plastik, alüminyum ve diğer metallerin mutfak eşyası olarak kullanılmasıyla birlikte, bakırcılık ve kalaycılık da son demlerini yaşıyor.

Yalova’dan, Türkiye’yi karış karış gezerek kaybolmaya yüz tutan mesleğini sürdüren kalay ustası, iş için gittiği şehirlerde ilerleyen yaşına rağmen boş arazilerde tezgah açarak çalışıyor.

Yaşar Tokgöz isimli yarım asırlık kalay ustası yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden kalaycılığı, aldığı siparişler üzerine yurt genelini gezerek sürdürmeye devam ediyor. Ömrü ve sağlığı yettikçe mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu söyleyen Tokgöz, gittiği kentlerde tezgahını boş bulduğu arazilerde açıyor.

Çoluk, çocuğunun rızkını ölmüş olan bir meslekten çıkarmaya çalıştığını ifade eden Tokgöz, "bakır kullanın" çağrısında bulunmayı da ihmal etmiyor. 65 yaşında olan ve 15 yaşından bu yana kalaycılık yaptığını ifade eden Tokgöz, Türkiye’nin bütün illerini gezdiğini söyleyerek, "Meslek unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri ve biz bunu ayağa hizmet götürerek yaşatmaya çalışıyoruz. Yapacak başka işimiz yok, bakırcılık ve kalaycılık baba mesleği, ata mesleği. Memleketim Yalova’dan ta buralara kadar geliyorum. Neden? Çoluğumun, çocuğumun rızkını ölmüş olan bir meslekten çıkarmaya çalışıyoruz. Bu meslek artık bitti fakat bakırın sağlıklı olması nedeniyle eskiye dönüş var. Büyük yerlerde, güzel restoranlarda? Artık bunu çelik olsun, alüminyum olsun diğer ürünleri millet denedi ve bunun sağlıklı olduğunu anladı ama moda olarak diğer porselen olsun ve diğer şeylere ayak uyduruyoruz. Bakır çok sağlıklı, fakat maalesef bizi öldüren kalay malzemesi, diğer malzemelerimiz ucuz, Pamuğumuz Çukurova’dan geliyor, Nişadır kalayın tineridir. 120 derecede kalay yapıyoruz ve 120 derecede mikrop barınır mı, steril arındırılmış olarak bir mısır unuyla yıkatır ve hazır. Ama alüminyum öyle değil? Alüminyum oksittir ve insan vücuduna girince kanserojendir. Alüminyumu devlet sektöründe kamu kuruluşları yasakladı. Yine bizim Anadolu kesiminde bu işler var. Peynir yapan kazanlar var ve bunları kalaylıyoruz. Artık mesleği icra eden buralarda yok, Erzurum yada Trabzon gibi büyük şehirlerde var fakat onlarda mesleğin öldüğünden dolayı işi bırakmış ve işi bitirmişler." şeklinde konuştu.