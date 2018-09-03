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03 Eylül 2018 11:18

Yaş ilerlemesi diş rengini etkiliyor

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr.

Yaş ilerlemesi diş rengini etkiliyor

03 Eylül 2018 11:18

Çağdaş Kışlaoğlu, “Diş rengi ten rengi gibidir kişiden kişiye değişebilir. Diş rengi aynı zamanda ten rengi ile de doğru orantılıdır. Diş rengini etkileyen bazı etkenler var bunlar, çay, kahve, sigara gibi boyar gıdalardır. Eğer çok sık tüketiliyorsa bunlar zamanla dişin içine işleyip dişi daha sarı hale getirebilir” dedi.


“Yaşlanma, diş rengini etkiler”


Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerin rengini etkileyen diğer bir etkenin de yaşlanma olduğunu belirterek, "Yaş ilerledikçe kişide vücutta deformasyonlar meydana geldiği gibi dişlerde sürekli fonksiyon gördüğü için dişte de çatlaklar, sararmalar, aşınmalar ya da kısalmalar meydana geliyor. Dişlerimizi bu kötü etkenlerden uzak tutmamız gerekir. Dişlerimize ne kadar iyi bakarsak yaşlı bir birey olduğumuzda sağlıklı dişlere sahip olabiliriz” şeklinde konuştu.




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