Yaşar Çelik dayısını kaybetti

Genç yaşta şeker hastalığına yakalanan ve Yaklaşık 40 yıldır amansız mücadele veren Dayı Şinası Bozkurt Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görürken dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Uçakla Erzurum Havaalanına getirilen cenaze Horasan Azap Köyü Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye Horasan Kaymakamı, Belediye Başkanı Nurettin Aydın, Ankara’dan ve Erzurum ‘dan çok sayıda siyasetçi, bürokrat, Yaşar Çelik’in gazeteci arkadaşları ve yakınları katıldı.