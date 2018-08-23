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23 Ağustos 2018 11:58

Yaşar Çelik dayısını kaybetti

Sıla Medya Grup Başkanı Gazeteci-Yazar Yaşar Çelik dayısını kaybetti.

Yaşar Çelik dayısını kaybetti

23 Ağustos 2018 11:58


Genç yaşta şeker hastalığına yakalanan ve Yaklaşık 40 yıldır amansız mücadele veren Dayı Şinası Bozkurt Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görürken dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.


Uçakla Erzurum Havaalanına getirilen cenaze Horasan Azap Köyü Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Cenazeye Horasan Kaymakamı, Belediye Başkanı Nurettin Aydın, Ankara’dan ve Erzurum ‘dan çok sayıda siyasetçi, bürokrat, Yaşar Çelik’in gazeteci arkadaşları ve yakınları katıldı.




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