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16 Haziran 2017 11:07

Yaşettin Akyüz’ün ani ölümü Oltuluları yasa boğdu

Oltu’nun sevilen simalarından Yaşettin Akyüz (58) kalp krizi geçirmesi sonucu vefat etti.

Yaşettin Akyüz’ün ani ölümü Oltuluları yasa boğdu

16 Haziran 2017 11:07


Edinilen bilgiye göre, Yaşettin Akyüz, önceki gün Oltu’nun İriağaç Mahallesinde sahurda kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniğe getirilen Yaşettin Akyüz burada hayatını kaybetti.


Evli ve iki çocuk babası olan Yaşettin Akyüzün ani ölümü Oltu ve İriağaç mahallesindeki yakınlarını derinden üzdü. Ayyüz’ün cenazesi İriağaç mahallesinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin dualarıyla mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Oltu ve çevre İlçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.




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