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30 Ağustos 2018 14:10

Yaşlanmaya karşı lifli gıdalar tüketin

Dermatoloji Uzmanı Dr.

Yaşlanmaya karşı lifli gıdalar tüketin

30 Ağustos 2018 14:10

Ata Nejat Ertek, yaşlanmaya karşı lifli gıdaların tüketilmesi önerisinde bulundu.


Dermatec Polikliniği Ata Nejat Ertek, “Sağlıksız ve kötü beslenme tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi cildinde hızlı yaşlanmasına neden olur. Tek yönlü beslenme çok yanlış, ihtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var. Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin.” dedi.


Şeker ve tuzun mutlaka azaltılması gerektiğine dikkat çeken Ata Nejat Ertek, “Sık sık sebze ve meyve tüketin. A, E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin. E vitamini yaşlanmaya karşı en etkili vitaminlerden biridir. Hücre yenileyicidir ve hücrelerin daha uzun yaşamasını sağlar. Ayrıca vücuttaki oksijenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. E vitamini; ceviz, fındık-fıstık, tohumlar, soya, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta ve tahıllarda mevcuttur.


C vitamini de yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır. En çok yeşilbiber, turunçgiller, çilek, domates, kivi ve maydanozda bulunur.


Yine patates, mantar, yumurta, ayçekirdeği, balık, sarımsak ve ette bulunan selenyum da hücreleri korur ve güçlü bir antioksidandır.


Yaşlanma 25-30 yaş arasında başlar; Yaşlanma ise 25-30 yaş arasında başlar. Bu nedenle beslenmenize dikkat etmeniz dışında bu yaşlardan itibaren cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmenizde ve kullanmanızda yarar var.” diye konuştu.




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