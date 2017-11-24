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24 Kasım 2017 11:28

Yaşlanmaya karşı savaş açın

Dermatoloji Uzmanı Dr.

Yaşlanmaya karşı savaş açın

24 Kasım 2017 11:28

Ata Nejat Ertek, Sağlıksız ve kötü beslenmenin tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi cildinde hızlı yaşlanmasına neden olduğunu söyledi.


Tek yönlü beslenmenin çok yanlış olduğunu kaydeden Dr. Ata Nejat Ertek, “İhtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var. Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin. Şekeri ve tuzu mutlaka azaltın. Sık sık sebze ve meyve tüketin. A,E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin” dedi.


E vitamininin yaşlanmaya karşı en etkili vitaminlerden biri olduğunu belirten Dr. Ata Nejat Ertek, “Hücre yenileyicidir ve hücrelerin daha uzun yaşamasını sağlar. Ayrıca vücuttaki oksijenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. E vitamini; ceviz, fındık-fıstık, tohumlar, soya, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta ve tahıllarda mevcuttur. C vitamini de yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır. En çok yeşil biber,turunçgiller, çilek, domates, kivi ve maydanozda bulunur” dedi.


Yine patates, mantar, yumurta, ay çekirdeği, balık, sarımsak ve ette bulunan selenyumun da hücreleri koruduğu ve güçlü bir antioksidan olduğunu dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, “Yaşlanma 25-30 Yaş Arasında Başlar; Yaşlanma ise 25-30 yaş arasında başlar.Bu nedenle beslenmenize dikkat etmeniz dışında bu yaşlardan itibaren cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmenizde ve kullanmanızda yarar var.” diye konuştu.




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