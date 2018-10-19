Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğünce hazırladığı Darülaceze Vakfının desteklediği Yaşlılara Evde Bakım Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

65 yaş üstü bakıma muhtaç bireyleri kapsamakta olan bu proje yaşlılık sürecindeki güçlükleri belirlemek, yaşlı bireylere danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak, üretkenliklerini tekrar kazandırmak, kendi ev ortamlarında sağlıklı ve güvenli yaşamları için destek olmak amaçlanıyor.

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonun gerçekleşen tanıtım toplantısına Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş katıldı.

Programda konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, “ Gerçekten önemli bir sosyal yaraya merhem olan bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın Erzurum'da yapılmasında vesile olan Darülaceze Vakfına teşekkür ediyorum. Maddi kaynaklarıyla Erzurum'da ki böyle bir konuyu masaya yatırabildiler ve ihtiyaç sahibi yaşlı birçoğu da yalnız ailelerimize bir nebze de merhem olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, proje kapsamında Erzurum'da yaşayan bin yaşlı ve bakıma muhtaç bireye evde bakım hizmeti verileceğini ifade etti.

Projenin Erzurum ilinde 3 merkez ilçede uygulanacağını belirten İlbaş, "Projemiz kapsamında yaklaşık bin yaşlı bireye hizmet götürülecektir. Erzurum'da yaşayan, 60 yaş ve üzerinde olan yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler belirlenecek. Odak grubun belirlenmesi sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mahalle muhtarı, aile hekimi ve müftülüklere bağlı cami görevlilerinden destek alınacaktır. Proje süresince istihdam edilecek temizlik personelleri vasıtasıyla odak gruba yönelik öz bakım ve hane temizlik çalışmaları yapılacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde İl Müdürlüğümüz tarafından meslek elemanı, paydaş kurum olan İl Müftülüğünden talep edilecek bir din görevlisi ve İl Sağlık Müdürlüğünden sağlık personeli ile yapılacak hane ziyaretlerinde odak gruba dahil bireye gereksinimlerinin karşılanması amacıyla rehberlik ve destek çalışması yapacaktır" dedi.