Yavi şehitleri anıldı

Terör örgütü PKK tarafından Erzurum'un Çat İlçesi'ne bağlı Yavi Mahallesi'nde, 25 yıl önce katledilen 33 vatandaşımız için bir anma programı düzenlendi.

Törene katılan Vali Seyfettin Azizoğlu, " O gün terör örgütü tarafından katledilen aziz şehitlerimizin kardeşleri, çocukları ve yakınları silahlarını kuşanarak, bu vatan toprağını bir daha haine çiğnetmemek üzere yemin etmiş bir halde nöbet tutmaktadırlar" dedi.

Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993 yılında katledilen 5'i çocuk 33 kişi, Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi'de düzenlenen törenle anıldı.

Törene; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Güvenlik Korucuları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Çat İlçe Müftülüğü personeli Kasım Taş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Törende konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 25 yıl önce bu meydanda, devlete ve millete oyun oynamak isteyen hain güçlerin 33 vatan evladını şehit ettiğini söyledi.

Vali Seyfettin Azizoğlu şu ifadeleri kullandı:

“O günden bugüne memleketimizde çok şeyler değişti. O gün terör örgütü tarafından katledilen aziz şehitlerimizin kardeşleri, çocukları ve yakınları silahlarını kuşanarak, bu vatan toprağını bir daha haine çiğnetmemek üzere yemin etmiş bir halde nöbet tutmaktadırlar. Yavi'de nöbet tutan kardeşlerimiz aynı zamanda Erzurum'un birçok yerinde de o terör örgütüne günlerini göstermek için gece gündüz demeden mücadele ediyorlar. Çok şükür ki birkaç yıldır artık Erzurum ve çevrelerinde terör namına hiçbir iz ve emare görülmüyor. Bunu sağlayan askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Yavi'den çıkan kahramanlarımızdır. Bu vesileyle kahraman şehitlerimize rahmet, o gün gazi olanlara da sabırlar diliyorum. İnşallah Cenab-ı Hak bir daha bu vatanda böylesi hainliklere fırsat vermez. Milletimiz kahramanca mücadelesini vermeye hazır olduğunu dosta ve düşmana gösterdiği sürece, bu vatan ilelebet hür bir şekilde al bayrağın dalgalandığı, ezanların susmadığı kahramanlar diyarı olmaya devam edecektir”.

Konuşmaların ardından Yavi Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Katılımcılar daha sonra aynı mahalledeki Yavi Şehitliği'ni ziyaret ettiler.