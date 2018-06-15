Yavilioğlu’ndan bayram mesajı

Cengiz Yavilioğlu, Ramazan Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda ‘Milli Birlik ve Kardeşlik’ vurgusu yapan Yavilioğlu şunları dile getirdi;

“Rahmet ve merhamet ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan’ı nihayete erdirerek Ramazan Bayramına ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Bayram demek, hatırlamak, hatırlanmak, buluşmak ve paylaşmak demektir. Birlikteliğe ve kardeşliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günler de, Ramazan ayı ve Bayramının kazandırmış olduğu manevi iklimle birbirimizle kucaklaşmalı aynı zamanda elimizdekileri ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz ile paylaşarak onların mutluluklarına da ortak olmalıyız.

Bayramları, bir araya gelme, kucaklaşma ve yardımlaşma anlamında bir fırsat bilmeli ve bu fırsatı elimizden geldikçe değerlendirmeliyiz.

Hali hazırda, adeta ümmetin ve dünya üzerindeki mazlumların umudu haline gelmiş olan ülkemiz içerisine ekilmeye çalışılan nifak tohumlarına karşı da her daim tetikte olmalı, Millik Birlik ve Kardeşlik ruhu ile hareket etmeliyiz.

Öyle ki bu birlikteliği ülkemiz içerisindeki sağlayacağımız birliktelikle beraber, ümmet bilincinde olan tüm dünya ülkeleri ile pekiştirmeli, zalime karşı bir olabilme cesaretine ve kabiliyetine ulaşabilmeliyiz.

Bu bilinç ve düşüncelerele, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.”