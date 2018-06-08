Yavilioğlu’ndan faiz, yatırım ve hizmet vurgusu

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği noktalarda büyük samimiyet ve ilgi ile karşılanan Yavilioğlu, vatandaşlar ile yaptığı tüm söyleşilerde AK Parti hükümetlerinin 16 yıllık süre içerisinde ülkeye sunduğu hizmet ve kazanımları anlatıyor.

Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum şehir merkezi ziyaretlerinin ardından Çat ilçesine geçen Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı.

İlçe merkezinde esnaf ziyaretleri kapsamında vatandaşlar ile görüşen Yavilioğlu, 24 Haziran seçimlerinin ülke geleceği açısındaki öneminden bahsetti.

24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için bir yol ayrımı anlamına geldiğini söyleyen Yavilioğlu, ‘Tüm mazlum coğrafyası ve İslam âleminin umudu haline gelmiş bir ülkenin fertleri olmamız hasebi ile sorumluluğumuzun farkında olarak hareket etmeliyiz. Öncelikli hedefimiz tabii ki ülkemizin kalkınması ve daha da güçlü hale gelmesidir.

Ancak bununla birlikte attığı adım ve sergilediği duruş itibari ile, dünyadaki tüm mazlumların ve İslam coğrafyasının umudu haline gelmiş dava liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacak bir yol üzerine hareket etmemiz gerektiğinin de farkında olmalıyız. Çünkü bizim güçlenmemiz, kalkınmamız ve uluslararası alanda söz hakkında sahip olmamız demek, ümmetin de söz hakkında sahip olması ve mazlumun ümidi olmamız demektir. Bu sebeple 24 Haziran’da oy kullanma amaçlı sandık başına gittiğimizde tüm bu şartları da göz önünde bulundurmamız elzemdir’ dedi.

Çat ilçe merkezi ziyareti ardından mahalle/köy ziyaretlerine başlayan Yavilioğlu, gittiği tüm mahalle/köylerde vatandaşların yoğun ilgisi ve samimiyeti ile karşılandı.

Vatandaşları tek tek dinleyen Yavilioğlu, talep ve sorunları da not alarak çözüm üretilmesi yönünde gerekli adımları attı.

Çat ilçe ziyaretinde gezdiği mahalle/köylerin ardından son olarak baba ocağı Yavi’yi ziyaret eden Yavilioğlu’na mahalle halkı tarafından yoğun bir ilgi gösterildi.

İftar sonrası seçim çalışmalarına devam eden Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, mahalle halkı ile bir araya gelerek bir söyleşi gerçekleştirdi.

16 yıllık AK Parti hükumetleri döneminde; eğitimden sosyal desteklere, ulaşımdan iletişime, savunma sanayiinden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan bilişim teknolojilerine tüm alanlarda çığır açan hizmetlerin sunulduğunu dile getiren Yavilioğlu, tüm bu hizmetlerin temelinde halka hak için hizmet etme hedefinin olduğunu vurguladı.

Yavilioğlu baba ocağı Yavi mahallesinde gerçekleştirdiği söyleşide şöyle konuştu;

“Bundan önceki dönemde AK Parti Milletvekili adayı olarak karşınıza gelerek sizlerden destek istediğimizde bu günkü gibi samimi ve güçlü olarak yanımda durdunuz.

O gün bizlerde sizlere sözler vermiştik. Bugün ise o gün verdiğimiz sözlerin hemen hepsini şükürler olsun ki gerçekleştirerek yeniden karşınıza geldik.

Önce mahallemiz ve sonra ilçemiz için okullar yaptırdık. Hastane ve sağlık merkezlerimizi yeniledik. Spor salonları ve futbol sahaları yaptık. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. İlçemiz hükümet konağını yenileyerek ilçe halkımıza yakışır hale getirdik. İlçemize kütüphane ve kuran kursları kazandırdık.

Biz bunları tabii ki kendi paramızla yapmadık. Veya tabii ki tek başına yapmadım.

Tüm bu hizmetleri ülkemiz genelinden toplanan ve sizlerin paraları olan vergilerimiz ile yaptık. Şimdiye kadar hak ettiğini lakin bir türlü sizlere sunulmayan hizmetleri, AK Parti hükümetleri döneminde sizlere sunduk elhamdülillah.

Ülkemiz bu gün olduğu gibi, dün de bu hizmetleri yapabilme gücüne tabi ki sahipti. Ancak bizlerden önceki yöneticiler maalesef tüm vergi kazanımlarımızı, uluslararası para baronlarının avuçlarına sunmak ile meşguldüler. Öyle ki 2001 yılında topladığımız vergiler, değil borçlarımızı ödemek borçlarımızın faizini bile karşılayamayacak hale gelmişti.

Bu gün ise faiz belasından çok büyük oranda kurtulmuş, mali disiplini sağlamış ve uluslararası mali saldırılara karşı korumalı hale gelmiş durumdayız. Dün borçlarımızın faizi için heba ettiğimiz gelirlerimizi şükürler olsun ki bu gün sizlerin hizmetine sunuyoruz.

Yaptığımız tüm bu yatırım ve hizmetlerin ardından yeniden sizlerin karşınızdayız.

2002 Yılından bu güne yaptığı hizmetler ve yatırımlar ile ülkemizi üç kat daha güçlendirerek uluslararası arenada söz sahibi yapan Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz AK Partimizin bundan sonraki süreçte de sizlere hak ettiğiniz hizmetleri sunması için yeniden desteğinizi bekliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tam desteğinizi göreceğimize dair düşüncemiz kavidir.

Her seçim akşamında olduğu gibi, 24 Haziran akşamında da yine gözüm Çat ve Yavi’de açılan sandıklarda olacaktır. Her seçim bizlere yaşattığınız gururu 24 Haziran gecesi de yaşatacağınızdan emin olarak döneceğiz.

Burada sizlerden bir ricam daha olacaktır. Kurduğumuz Cumhur İttifakı ile, mahalle olarak tam desteği sunacağınızdan emin olduğumuz gibi, Yeni ve Güçlü Türkiye’nin kurulmasında sizlerin de emeğinin olmasını özellikle rica ediyorum. Gelin Yeni Türkiye’nin taşlarını birlikte dizelim.

Bu yolda her oy veren kardeşimin, kendisi ile birlikte çevresinden birkaç kişiyi bu yönde ikna etmesini ve meclise daha güçlü bir şekilde girmemizin sağlanmasını istiyorum.

24 Haziranda ülkemiz için bağımsızlık mücadelesini ve lider bir ülkenin yeniden şahlanışını oyladığımızı unutmayacak ve bu seçimden de zaferle çıkacağız inşallah.”