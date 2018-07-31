Yaz aylarında düşünülen beslenme tuzaklarına dikkat

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Genellikle sıcak havaları daha hafif yemeklerle birlikte daha fazla meyve ve salata tüketimi ile ilişkilendiririz. Doğal olarak yaz aylarını daha ince bir görüntüye sahip olmak için bir fırsat olarak görürüz, en azından ilkbaharda olduğumuzdan daha fazla kilolu görünmek istemeyiz. Yaz aylarında yüzlerce gizli kalori barındıran yiyecek ve içecek tuzaklarına düşmezsek istediğimiz görüntüye sahip olmak çok kolay. Bu sayede tartıya çıktığınızda olası şokların önüne geçmiş olacaksınız. Yediğimiz ve içtiklerimizin bilincinde olarak bunaltıcı yaz aylarını daha zinde ve aktif geçirmek mümkün” dedi.

“Yudumlamadan önce düşünün”

Sıcaklık arttıkça meşrubat şişelerinin de buzdolabında yerlerini almaya başladığını ifade eden Yıldırım, “Bu içeceklerin boş kalori demek olduğunu ve bel çevresinde artışa neden olduklarını unutmayın. Bu şişeleri daha az erişebileceğiniz yerlere koyun ve mümkün oldukça ellerinizi uzak tutun. Kokteyller ve mokteyller: Rengarenk kokteyllere havuz başında hayır demek eminim ki çok zordur ancak birkaç ay sonra daha büyük bir beden giysi almak zorunda kaldığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çoğu kokteyl şeker doludur. Sıcaklıkla birlikte kalori alımınız da artsın istemiyorsanız bardak miktarınızı sayın. Soğuk bir bira tercihi tabi ki daha az kalori alımı demektir ancak bunlarında light olanları tercih edilmelidir. Mokteyllerde alkolsüz şekerli içeceklerdir, aynı oranda sınırlandırılmaları gerekir. Soğuk kahveler: Soğuk kahvelerinizde tam yağlı sütlerden daha çok buz olsun. Bazı kahvelere dondurma da eklenir, dondurmasız olanları tercih etmeye çalışın. Günde 1-2 fincandan fazla kahve tüketmeyin. Milkshakeler: Kremalı ve tam yağlı sütle hazırlananlardan uzak durun. Susuzluğunuzu ekstra kalori almadan giderin ! Yaz içeceklerinin çok fazla şeker ve yağ içerdiğini öğrenmiş olup depresyona girmemize gerek yok. Su, ev yapımı şekersiz limonatalar veya kompostolar, hindistan cevizi suyu, soğuk bitkisel çaylar imdadımıza yetişiyor” diye konuştu.

“Yürürken doğru besini seçin”

Yaz akşamlarında çoğu kişinin parkta veya yakınındaki bir alışveriş merkezinde dolaşmak istediğini kaydeden Yıldırım, “Yürüyüş yapmak vücut için harika olabilir tabi ki yanında bilinçsizce atıştırmıyorsak. Akşamı açık havada gezinerek geçiriyorsanız sayısız sağlıksız besin alternatifleri (patates cipsi, patates kızartması, sosisli sandviç, peynirli hamburgeler, tavuk ruloları vb.) ile karşılaşmış belki fark etmeden tüketmiş olabilirsiniz. Bu besinlerden kaçınarak sağlıklı tercihler ( 1 sb yağsız/tuzsuz patlamış mısır veya 1 kase dilimlenmiş meyve vb.) Eğer diyetinize gerçekten sadıksanız evde sağlıklı bir akşam atıştırması yapıp da yürüyüşe çıkabilirsiniz. Zaten karnınız besleyici bir salata ile doluysa hemen köşeyi döner dönmez canınız kızarmış bir besin tüketmek istemeyecektir. Bütün dondurmalar aynı değildir. Dondurma alırken çikolata sosunu ve fındık süslemelerini bir kenara bırakın. Sade ve meyveli olanları 2 topu geçmeyecek şekilde tercih etmeye çalışın. Ciddi anlamda kilo takibi yapıyor iseniz tercihinizi buzlu aromalı olanlardan ya da sorbelerden yana kullanabilirsiniz, kalorileri daha düşüktür. Sevdiğiniz bir dondurmanın düşük yağlı alternatiflerini de değerlendirebilirsiniz. Bir sundaeyi (dondurmalı tatlı) arkadaşınızla bölüşerek vücudunuza sandığınızdan daha büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Ne yazık ki ofis yaz tatilinde kapanmıyor. Öğle yemeğinden sonra toplantı da esnemek istemiyor, önemli e-postaların vaktinde cevaplanması gerekiyor ise sizi uykuya ve yorgunluğa sürükleyen besinlerden ziyade sizi uyaran ve zinde tutan bir beslenme takibi yapmanız gerekir. Kahvaltıda konserve meyve suları yerine taze meyve suyu veya doğranmış meyveleri tercih edin. Fazla miktarda yumurta ve kırmızı et yerine fasulye ve bezelye gibi bitkisel protein kaynaklarına yönelin, sindirimleri daha kolaydır. Kahvaltıyı kesinlikle atlamayın. Kızartmalardan uzak durun. Yemeğinizin yanında en azından bir domates/salatalık/taze veya közlenmiş kırmızı biber vb. tüketin. Tatlı olarak meyve (mango,nektarin,berrieler vb.) ve yoğurt almak vücudunuza şeker yüklemeden kalsiyum ve çeşitli vitaminleri almanızı sağlayacaktır. Bol su için. Çay, kahve, kola ve alkol unutmayın ki vücutta dehidratasyona ( sıvı kaybının artması) neden olurlar” açıklamalarında bulundu.