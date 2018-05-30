Yaz kampları başvuruları başladı

Oltu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Bektaş, İlçedeki bütün okulları ziyaret ederek yaz kampı hakkında bilgi veriyor.

Oltu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Bektaş, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından her yıl düzenlenen gençlik kampları için başvurular 15 Nisan’da başladı. Gençler, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşayacakları kamplara katılabilmek için 15 Temmuz’a kadar başvurabilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinde aylık net geliri bin 603 TL altında olan ve bu yıl takdir belgesi alanlar başta olmak üzere çeşitli hususlar göz önünde bulundurulacak.

Kız ve erkek dönemlerinin ayrı ayrı yapılacağı kamplarda, bir kamp döneminin 7 gün olduğu belirtilirken, kampların tamamen ücretsiz olup katılacakların ulaşım dâhil bütün ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacağı ifade edildi. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecek.

Gençlik kamplarında at biniciliği, paintball, dağ bisikleti, deniz ve havuz etkinliği, el sanatları, geziler, halk oyunları, ip parkuru, kano, kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saatleri, mangala, matrak, mini golf, okçuluk, rafting, sokak oyunları, sportif faaliyetler, tırmanma duvarı, tiyatro ve müzik ile trekking etkinlikleri gibi öğrencileri zamanlarını eğlenceli geçirmesini sağlayacak birçok faaliyet bulunuyor” dedi.

Bu yıl gençlik kampları için belirlenen şehirler arasında; Aydın Kuşadası Davutlar Gençlik Kampı, Manisa Kırkağaç Gençlik Kampı, Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı, Antalya Duacı Gençlik Kampı, Hatay Arsız Uluçınar Gençlik Kampı, Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı, Mersin Silifke 23 Nisan Gençlik Kampı, Trabzon Düzköy Gençlik Kampı, Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı, Bolu Aladağ Gençlik Kampı, Van Gevaş Gençlik Kampı ve Kırşehir Kaman Gençlik Kampı bulunuyor.

Yaz kamplarına katılmak isteyen 12-22 yaş arasındaki gençlerin, bakanlığın internet sitesi olan http://kampbasvuru.gsb.gov.tr ve http://genclikkamplari.gsb.gov.tr adreslerinden daha detaylı bilgiyi alarak yine aynı adreslerden başvurularını gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.