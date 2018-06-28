Yaz Kuran kursları eğitime başladı

İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, Yaz Kuran kurslarında eğitimin başlaması nedeniyle Güllük Camiinde öğrencilerle bir araya gelerek açılış programını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Camide çocuk sesi vatanımın neşesi’ sloganı ile 25 Haziran Pazartesi günü başlayan ve iki ay devam edecek olan Yaz Kur’an Kurslarında çocuklara yönelik Kur’an öğrenimi ve Peygamberimizin hayatı, ahlakı ve inanç esasları dersleri verilecek.

İlçe Müftüsünün Çocuklara Yaz Kur’an Kurslarının önemini anlattığı konuşmasında ‘’Amacımız, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın dini ve manevi eğitimlerini en güzel şekilde almalarını sağlamaktır” dedi.

İlçe İmam-Hatip Lisesi Müdürü Sıtkı Toksoy’un da katılımıyla gerçekleşen programda başarılı olan erkek çocuklara spor faaliyeti kapsamında Toksoy tarafından futbol topu hediye edildi.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve 4-6 yaş grubu çocukların salavatlarıyla son buldu.