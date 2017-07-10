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10 Temmuz 2017 15:21

Yaz Okulu İçin 108 Üniversiteden öğrenci geldi

Atatürk Üniversitesinde önlisans ve lisans programları için 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yaz okulu kayıtları tamamlandı ve eğitim-öğretim, 3 Temmuz 2017 tarihinde başladı.

Yaz Okulu İçin 108 Üniversiteden öğrenci geldi

10 Temmuz 2017 15:21


20 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecek olan yaz okuluna bu yıl 108 üniversiteden 2.141 misafir öğrenci kayıt yaptırdı.


Atatürk Üniversitesinin bu yıl, 223 önlisans ve lisans programında, 15.891 öğrenciyle yaz okulunda eğitim ve öğretimine devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Öğrencilerimizin, üniversitemizin eğitim-öğretim olanaklarından yaz döneminde de faydalanmaları ve bu imkânları en etkin şekilde kullanmaları amacıyla başlattığımız yaz okulu programında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.




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