Yaz Okulu İçin 108 Üniversiteden öğrenci geldi

20 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecek olan yaz okuluna bu yıl 108 üniversiteden 2.141 misafir öğrenci kayıt yaptırdı.

Atatürk Üniversitesinin bu yıl, 223 önlisans ve lisans programında, 15.891 öğrenciyle yaz okulunda eğitim ve öğretimine devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Öğrencilerimizin, üniversitemizin eğitim-öğretim olanaklarından yaz döneminde de faydalanmaları ve bu imkânları en etkin şekilde kullanmaları amacıyla başlattığımız yaz okulu programında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.