Yaz Spor Okullarına muhteşem başlangıç

Erzurum GHSİM tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları açılışı Yakutiye Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Muhteşem bir açılışa sahne olan törenin ardından yüzlerce çocuk Yaz Spor Okullarına ‘merhaba’ dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 100’e yakın antrenörü ile şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde 24 spor branşında minik öğrencilere hizmet verecek.

49 BİNİ AŞKIN LİSANSLI SPORCU

İl Spor Merkezleri (Ücretsiz Yaz Spor Okulları) Açılış töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şehirde 62 spor tesisi ve 49 bin 674 lisanslı sporcuyla spora hizmet ettiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi, alt belediyeler ve Kaymakamlıklar ile birlikte spora hizmet ettiklerini ve el ele vererek, sporu en iyi noktalara taşımak için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Taşkesenligil, “150 kulübümüzle nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’nin bir numaralı spor merkezi durumundayız. Yıl içerisinde birçok Ulusal ve uluslararası müsabakalar ile 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne (EYOF) ev sahipliği yaptık. Yetiştirdiğimiz sporcularımızla Avrupa’da ve Dünya’da milli gurur yaşadık, yaşattık” dedi.

ŞAMPİYONLAR YAZ SPOR OKULLARINDAN ÇIKACAK

Taşkesenligil, başarılı sporcular yetiştirmenin yanı sıra Ahlaklı gençlik yetiştirmek içinde gençlik merkezlerinde harıl harıl çalıştıklarını ifade etti. “En iyi insan, işini en iyi yapan insandır” mantığı ile hareket ettiklerinin altını çizen Taşkesenligil, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yarın sizler basketbolda Hidayet Türkoğlu, halterde Naim Süleymanoğlu, voleybolda Neslihan Demir, atletizmde Yılmaz Sakallı, boksta Nazif Kuran, güreşte Nihat Kabanlı, Hamza Yerlikaya, Reşit Karabacak olabilirsiniz. Bunun için inanmalı, disiplinli olmalı ve gayret etmelisiniz. İşte bu söylevden hareket ederek, herkes bulunduğu mekanda başarılı güzel işler yaparsa, bu güzel ülkemiz her alanda ilerleme kaydeder, şaha kalkar. 2011 UNIVERSIADE, 2017 EYOF’a ev sahipliği yapan şehrimiz İnşallah bir gün Kış Olimpiyatları’na da ev sahipliği yapacak. Şu anda Devletimiz ve Hükümetimizle 2026 Kış Olimpiyatları’na aday olmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

ÇOCUKLARINI SPORA GÖNDEREN AİLELERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, öğrenci velilerinden yaz tatilinde çocuklarını spora yönlendirmelerini istedi. Taşkesenligil, “Değerli misafirler, bu spor aktivitelerin çocuklarımızın ruh sağlığına da ciddi katkı yapacağını düşünüyorum. Artık bilgisayar çağında çocuklarımızın en yakın arkadaşı maalesef sanal arkadaşları bunlardan da çocuklarımızı kurtarmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz ilişkiler çocuklarımızın ruh sağlığını bozabiliyor. Çocuklarını spora gönderen tüm ailelere teşekkür ediyorum ”diye konuştu.

ERZURUM ÇOK ŞANSLI BİR ŞEHİR

Ücretsiz Yaz Spor Okulları açılış törenlerine katılan Erzurum Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı ise yaptığı konuşmada Türkiye’nin en zengin kış sporları tesislerine sahip Erzurum’un şanlı bir şehir olduğunun altını çizerek, “Bu şehir bende kış turizmi ve kayak ile buz sporları adına çok şanslı bir il. İnanıyorum ki, bu kentten şampiyonlar çıkacak. Büyükşehir Belediyemiz, alt belediyeler ve Kaymakamlıkların spora önem göstermeleri çok önemli. Belediyelerimizin sporu sevmesi ve destek vermesi takdire şayan bir olaydır. Spora hizmet eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

NEFES KESEN SPOR GÖSTERİLERİ

Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen ücretsiz yaz spor kurslarının açılışında Gençlik Merkezi Bar Ekipleri gösteri yaparken, halk müziği sanatçıları türkü demeti sundu.

Judo, basketbol, boks, güreş, taekwondo ve futbolda gösteriler yapıldı. Minik ve genç sporcuların spor şovu nefes kesti.

Yaz spor okulları açılış töreninde Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 9. Kolordu Komutanlığı Hareket Subayı Yüzbaşı Metin Ayhan ile GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil uluslararası yarışlarda başarılı olan sporcuları ödüllendirdi.

Ücretsiz Yaz Spor Okulları açılış törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile Erzurum GHSİM şube müdürleri, ilçe müdürleri ve gençlik merkezi müdürleri katıldı.