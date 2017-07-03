Yaz spor okullarında yeni yıldızlar keşfedilecek

Yaz Spor Okulları düzenlenen sade bir törenle açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in açılışını yaptığı spor okullarında bu yıl 5 bin çocuk 15 farklı branşta eğitim görecek. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, sporun insan hayatındaki önemini dile getirdi.

Başkan Sekmen, “İnsanların toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı olması, düşünce gelişiminin yanında, bedensel gelişime de bağlıdır. Bedensel yönden sağlıklı olan kişiler, takım çalışmasına duyarlı, milli ve manevi ilkeleri benimsemiş, vatanını ve milletini seven bireyler olarak topluma fayda sağlamaktadır. İşte bu düşünceden hareketle 2014 yılında hayata geçirdiğimiz yaz ve kış mevsiminde devam eden Spor Okulları ile şimdiye kadar yaklaşık 25 bin yavrumuzu sporla buluşturduk” dedi.

Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Yaz Spor Okulları, 15 branşta gerçekleşecek. Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, karate, judo, jimnastik, golf, masa tenisi, kano, binicilik, okçuluk, güreş, kick boks ve buz pateni branşlarına katılan 5000 yavrumuz, boş vakitlerini spor yaparak geçirecek ve böylelikle kötü alışkanlıklardan uzaklaşacak. 7-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı, ücretsiz malzeme temini ve servis imkânının sağlandığı Yaz Spor Okulları, iki buçuk ay sürecek. Yardımcı uzmanlarla birlikte yaklaşık 30 antrenörün gözetiminde spor yapacak olan çocuklarımız arasında yetenekli olanlar, velilerimizin istek ve onayıyla spor kulüplerinin altyapısına kazandırılacak. Görüldüğü gibi birçok amacı barındıran Yaz Spor Okulları ile geleceğimizin teminatı olan yavrularımız, sporun fair play ruhuyla buluşarak hayatta daha da başarılı olacak.”