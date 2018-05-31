Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 15:45

Yedikleri tavuktan zehirlenen 2 işçi öldü, 200’e yakın işçi hastaneye kaldırıldı

Kars Sarıkamış’ta bir baraj inşaatında çalışan işçiler sahurda yedikleri tavuktan zehirlendi.

Yedikleri tavuktan zehirlenen 2 işçi öldü, 200’e yakın işçi hastaneye kaldırıldı

31 Mayıs 2018 15:45

Olayda 2 işçi hayatını kaybederken 200’e yakın işçi de Kars ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.


Sarıkamış ilçesindeki baraj şantiyesinde çalışan işçiler yedikleri tavuğun ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan bir işçi ile şantiyede odasında bulunan bir işçi hayatını kaybetti. 2 işçinin hayatını kaybettiği gıda zehirlenmesiyle ilgili tahkikat başlatılırken zehirlenen 200’e yakın işçi de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Hastanede tedavi görüp taburcu olan işçiler, "Birkaç gündür bu zehirlenme hadisesi baş gösterdi. Önceki gün iftarda daha sonra sahurda yediğimiz tavuktan zehirlendiğimiz anlaşıldı" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
17
°
C
  • Cuma
    17°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç