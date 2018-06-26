Yem bitkileri üretimi masaya yatırıldı

İlki Polonya’da yapılan toplantının ikinci Erzurum düzenlenen programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Hasan Gezginç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, bakanlık yetkilileri, daire müdürleri ile Ukrayna, Rusya, Kanada, Hindistan Polonya Kazakistan ve Türkiye’nin farklı üniversite ve araştırma Enstitülerinden eğitim görevlileri ve uzmanlar katıldı.

Program öncesinde bir konuşma yapan TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Hasan Gezginç, ülkenin en büyük gelir kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Türkiye’nin dünya sıralamasında ilk sıralarda bulunduğunu ifade eden Gezginç, “Ülkemiz 24 milyon hektar üretim alanıyla önemli bir tarım merkezidir. Ülkemizde 2002 ve 2017 yılları arasında yapılan çalışmalarda ve şu an itibariyle 55 milyar dolar tarımsal hasılat ve 17 milyar dolarlık ihracatımızla Avrupa’da birinci ve dünyada 7’inci sırayla fonksiyonumuzu korumaktayız.

Tarımın stratejik önemi beslenme ve hayvan beslenmesi açısında önemi tartışılmazdır. Ülkemizde son 15 yılda tarım üretim alanlarında yüzde 30’a yakan azalma olmuş, ama üretimde bir azalma olmamış, hatta tam tersi biraz artma olmuştur” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMETİN VERDİĞİ DESTEKLE YEM ÜRETİMİNDE BÜYÜK ARTIŞ OLMUŞTUR”

Hükümetin son yıllarda yapmış olduğu tarım politikalarıyla birlikte üretimin arttığına dikkat çeken Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, şöyle konuştu:

“Erzurum’da TÜİK verilene göre 731 bin 282 adet büyükbaş hayvan ve 714 bin 229 adet küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Mevcut hayvan varlığının kaba yem ihtiyacı 2 milyon tondur. Kaba yem ihtiyacı ilimizin toplam arazi varlığının yüzde 64’ünü oluşturan çayır-meralardan, hububat ve yem bitkileri üretiminin arttırılması çalışmaları ile karşılanmaktadır.

İlimiz yem bitkileri üretimi açısından ülkemizin ön sıralarında yer almaktadır. Fiğ üretiminde Türkiye ortalamasının yüzde 28 ile 2’nci sırada, korunga üretiminde Türkiye üretiminin yüzde 17 ile 2’nci sırada, yonca üretiminde Türkiye üretiminin yüzde 4 ile 6’ıncı sırada, triktikale üretiminde ise üretiminin yüzde 10 ile 3’üncü sarıda bulunmaktadır. Kaba yem üretimini karşılamak amacıyla son 10 yılda verilen desteklerin artışına paralel olarak yem bitkileri ekilişinde önemli bir yükseliş görülmüştür. Erzurum ilimizde 2017 yılında yaklaşık 10 milyon TL, 2002-2017 yılları arasında yaklaşık 154 milyon TL destek ödemesi yapılmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2017-2018 yılında dağıttığı yem bitkileri tohumuyla ekim yapılmış, yapılan çalışmalarla ilimizin kaba yem ihtiyacının karşılanmasında ve ilimiz hayvancılığına yönelik önemli katkılar sağlayacaktır.”

Programda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer yabancı katılımcılar birer konuşma yaparak, yem bitkisi üretiminin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından panelistler katılımcılara konu hakkında yararlı bilgiler sundu.