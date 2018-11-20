Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında, 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, ‘Sağlık Bilimlerinin Yeniden Yapılandırılması Arama Konferansı' düzenledi. Arama Konferansına Rektör Yardımcıları tam kadro katılım sağladı. Çalışmaya Atatürk Üniversitesinin Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri ve Eczacılık Fakülteleri ile hastane yöneticileri ağırlıklı olarak katılım gösterdi. BAP sekreteryası altında yürütülen ve toplam 120 kişinin katılım sağladığı Arama Konferansına, Atatürk Üniversitesi dışında, Sağlık İl Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin başhekimleri, Ankara, İstanbul, Hacettepe, Dokuz Eylül, Atılım, Bezmi Alem Üniversitelerinden akademisyenler, araştırma merkezleri ve enstitülerinden araştırmacılar, Buhara ve Anadolu Sağlık gibi özel hastane yöneticileri katkı verdi.

İki gün süren çalışmada ilk olarak Dünyada ve Türkiye'de sağlık alanındaki değişimler ele alındı. Tıpta robot, simülasyonlar, sanal gerçeklik, yapay zekanın kullanımı, yeni hastalıklar, gen teknolojileri, tıp etiği ve insan gücü gibi konular tartışıldı. Oturumlarda geleceğe hazır olmanın ve üniversitenin öncülüğünün önemi vurgulandı. Daha sonra Atatürk Üniversitesinin sağlık alanında bugünkü durumu masaya yatırıldı. Sağlıktaki geniş kapsama alanı, güçlü altyapısı ve akademik başarısıyla bölgesel bir merkez olduğu tespitlerinin yanı sıra öğrenci ve hasta sayısının fazlalığının araştırma alanındaki performansı ve eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilediği ortaya konuldu.

Arama Konferansının devam eden bölümünde katılımcılar sekiz ayrı grupta Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimlerinin geleceğinin nasıl olması gerektiğini tasarladılar. Üniversitenin bölgesel sorunlar odaklı olarak araştırma ve ar-ge çalışmalarının geliştirilmesi, tıp eğitiminin marka haline gelmesi ve teknolojik gelişmelere adaptasyonu ile hastane hizmetlerinin niteliğinin artırılması tasarlandı. Grup çalışmalarında ayrıca multidisipliner çalışmalar, akademisyenlerin gelişim planları, uluslararasılaşma, iş birlikleri, yönetim yaklaşımı ve altyapı konularında öneriler geliştirildi.

Arama Konferansının son bölümünde katılımcılar geleceğe dönük somut projeler üzerinde çalıştı. 50'ye yakın projenin, hedefleri, faaliyetleri ve sorumluları bazında üretildiği bu aşamada akıllı ve dijital hastane, genetik araştırmalar, sağlıkta yeni neslin eğitimi, sanal gerçeklik laboratuvarı, eğitimde markalaşma, kamuyla iş birliği gibi proje başlıkları yer aldı.

Rektör Çomaklı, sağlık bilimlerinin Atatürk Üniversitesinin dönüşümünde öncelikli alanlardan biri olduğu ve bu tespitin daha önce yapılan katılımlı çalışmalarda da önemle ortaya konulduğunu söyledi. Rektör Çomaklı, çalıştayda ortaya çıkan gelecek tasarımının ve yapılan önerilerin bizzat kendisi tarafından takip edileceğini ve önümüzdeki günlerde ele alınarak bir yol haritası haline dönüştürüleceğini belirtti.