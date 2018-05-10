Bu kapsamda ilk olarak büyük çoğunluğu Ziraat Fakültesi’nden yarım asır önce mezun olan elli kişilik bir mezun grubuyla buluştu. Mezunlarımız öncelikle Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimini gezen mezunlar, Ziraat Fakültesi’ne geçerek öğrencilik yıllarını yeniden yaşadılar.

Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda çoğunluğu 1968 yılı mezunlarına hitaben yaptığı konuşmada “Yarım Asır Sonra Üniversitenize Hoş Geldiniz” dedi. Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin kronolojik gelişimini ve geldiği son noktayı rakamlarla açıkladığı konuşmasında, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite olma yolunda önemli adımlar attığını ifade etti. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi mezunlarıyla buluşmanın önemine değindikten sonra, mezunlar için mezun takip sisteminin geliştirilmesinin önemini vurguladı ve tüm mezunlarımıza ulaşmak ve aidiyet duygusunu artırmak için çeşitli stratejiler geliştirdiklerini belirtti.

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin, yaptığı konuşmada Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini tanıtarak, projenin amaçlarını ve Atatürk Üniversitesinin hedeflerini açıkladı. Yeni Nesil Üniversite olama yolunda mezunlarla bütünleşmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Keskin, mezunların üniversitenin asli unsurları olduklarını ve onlara tasarımı henüz devam eden yeni web sayfasında özel olarak yer verileceğini ve Atatürk Üniversitesinin geldiği noktada önemli katkıları olduklarını ifade etti.

Rektörlük ziyaretinin ardından Ziraat Fakültesi’ne geçen mezunlar, Dekan Prof. Dr. Ahmet Çelik tarafından karşılandılar. Dekan Prof. Dr. Çelik, fakülte gezisinin ardından yaptığı konuşmada Ziraat Fakültesinde yaşanan değişimleri anlattı ve rakamlarla fakültenin performansını ortaya koydu. Yarım asır sonra mezunlarımızla yeniden karşılaşmanın heyecan verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çelik, bu ve benzeri buluşmaların hatıraların tazelenmesi ve aidiyet duygusunun gelişmesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Mezunlar adına emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ziya Yurttaş ve iş adamı Ahmet Çelen birer konuşma yaptılar ve üniversitenin geldiği nokta ve mevcutta uyguladığı yeni nesil üniversite vizyonunun heyecan verici olduğunu belirttiler. Ahmet Çelen, üniversite sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaparak, memuriyet dışında iş dünyasında önemli alternatifler olduğunu ve girişimcilik derslerinin bu kapsamda büyük önem taşıdığı ifade etti.