Yeni Nesil Üniversite’ye doğru adımlar hızlandı

Dr. Ömer Çomaklı tarafından yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi, her geçen gün yeni kazanımlarla devam ediyor. Proje kapsamında 12 Mayıs 2018 tarihinde Üniversite Senato Üyeleri, Bilim Kurulu Üyeleri ve akademik birimlerin temsilcilerinin katıldığı toplam 120 öğretim üyesiyle karar konferansı düzenlendi.

Karar konferansı, yaygın olarak kullanılan bir önceliklendirme yöntemidir. Bu kapsamda Şubat, Mart ve Nisan aylarında yapılan vizyon, öğrenci ve paydaş arama konferanslarında elde edilen bulguların bir değerlendirmesi yapıldı ve arama konferanslarında belirlenen projelerin önceliklendirilmesi sağlandı. Bu amaçla isim ve içerikleri paylaşılan 43 adet projeden öne çıkan ilk on proje ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. İlk on projeye ilişkin görüş ve önerilerin dinlenmesinden sonra Rektör Çomaklı bir değerlendirme konuşması yaptı.

Rektör Çomaklı, toplantının hafta sonu olmasına karşın katılımcıların ilgilerinin yüksek olması ve üniversitenin gelişimine katkıda bulunması amacıyla yoğun bir çalışma içerisine girilmesinden dolayı memnuniyetini ifade etti. Sadece önceliklendirilen ilk on projenin değil, tüm projelerin vakit kaybetmeden yapılacağını belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin kurumsal gelişiminin ancak tüm mensuplarının yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olacağını, tüm mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inancının tam olduğunu özellikle belirtti. Rektör Çomaklı, karar konferansı süresince yapılan öneri, katkı ve eleştirilerin tamamının dikkate alınacağını ve gerekli revizyonların bir an önce gerçekleştirileceğini belirterek özellikle sosyal bilimler ve hukuk boyutunun projede yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüş Projesi kapsamında katılımcılara bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren BAP Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin, karar konferansının projenin en kritik aşamalarından biri olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte duyarlılık analizlerin yapılacağını ve taslak olarak hazırlanan konumlandırma haritasının bu çalışmanın ardından nihai şeklini alacağını dile getiren Keskin, daha sonra bu konumlandırmaya uygun misyon alanları, strateji planları ve hedeflerin belirlenmesinin ardından uygun araştırma, eğitim ve toplumsal katkı alanlarında sistem tasarımı çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.