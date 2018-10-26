Yeni trend ağrısız, acısız, iğnesiz saç ekimi teknolojisi

Hairestetik Turkey Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Engin sönmez, “Saç ekiminde İğne korkusu bazı kişilerde bayılmaya bile yol açacak kadar etkili olan bir fobi türüdür. Yeni kullanılmaya başlanan anestezi cihazı, iğne kullanılmadan lokal anestezi işlemi yapılmasını mümkün kılmıştır.” dedi.

Saç ekim merkezi koordinatörü Engin sönmez, şu bilgileri verdi:

Yeni Anestezi Cihazı Nedir?

Ağrısız Anestezi cihazı, saç ekimi operasyon esnasında kişinin herhangi bir ağrı duymaması için işlem yapılacak bölgenin lokal olarak uyuşturulması amacıyla kullanılmaktadır. Bu yöntemle; cihazın içine yerleştirilen lokal anestezik madde, iğneye ihtiyaç duyulmadan basınçlı bir püskürtme işlemiyle hızlı bir şekilde cildin altına verilmektedir.

İğne fobisi olanlar bu yeni yöntem sayesinde iğne kullanılmadan saç ekimi işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sadece iğne korkusu olanlar değil, saç ekimi işlemi yaptırmak isteyen herkes bu yeni yöntem sayesinde saç ekimi işlemini daha az ağrıyla konforlu bir hale getirebilir.Psikolojik açıdan hastaya sağladığı rahatlama hissinin yanı sıra teknik açıdan da etkisi yüksek. Bunlar arasında enfeksiyon ve ağrı oluşma riskinin en aza inmesini sağlamasıdır. Hasta iğnesiz saç ekimi prosedürü boyunca rahat bir şekilde film izleyebilir, kitap okuyabilir ya da müzik dinleyebilmektedir.