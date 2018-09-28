Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği yeni projesini tanıttı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “Gücümü Geçmişten Alıyorum, Engelleri Aşıyorum” adlı projenin tanıtımını yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Genel Başkanı Emrah Ceylan, projenin amacı ve hedef kitlesi hakkında bilgiler verdi.

Kaymakamlık Toplum Merkezinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Başkan Ceylan, proje ortağı olan Oltu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ederek “Projemizin hedef kitlesi; ilçemizde yaşayan ve kimsesiz durumda olan yaşlı ve engelliler, üniversite gençliğimiz, ilçemiz ve yöremizde sosyal katılım mekanizmalarına erişimde sorun yaşayan tüm toplum kesimleridir” dedi.

Projenin amacının toplumsal huzur ve barışa katkı sağlamak olduğunun altını çizen Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Başkanı Emrah Ceylan, farklı yaş grupları ve farklı toplum kesimleri arasında işbirliği ve etkileşimi arttırmak istediklerini aktardı. Toplantıya Sosyal hizmetler Oltu Şube Müdürü Mustafa Kılıç,İyi Parti İlçe Başkanı Melik Polat MHP İlçe Başkanı Mehmet Coşkun,25 Mart spor Başkanı Ahmet Zengin,Ticaret Odası Meclis Başkanı Baki Parlak, Şoförler Odası sekreteri Veyis Fidan Ticaret Odası sekreteri Güngör Durgun Karabekir Ortaokul Müdürü Yakup Can ve vatandaşlar katıldı.