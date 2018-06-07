Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği yönetimi iftarda buluştu

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği, geçtiğimiz ay yapılan olağanüstü genel kongre sonrası yeni yönetimiyle ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Tanışma iftarına Genel Başkan Emrah Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, tanışma yemeğinde bir takım kararlar da alındı.

Oltu’da bir restoranda düzenlenen tanışma yemeğinde konuşan Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Genel Başkanı Emrah Ceylan, “Yeni yönetim kurulumuzla ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu ekip Oltu’da, derneğimizin de misyonu olan sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerde çok iyi fikirler ve işler çıkaracak bir ekiptir. 2014 yılından beri olduğu gibi, bundan sonra da Oltu’nun sosyal, sportif ve kültürel vizyonunda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.