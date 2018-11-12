Erzurum BEAH Yenidoğan Ünitesi'nde “Dünya Prematüre Haftası” nedeniyle pasta kesildi.

Kutlamaya hastanede bulunan taburculuk hazırlığındaki prematüre bebekler ve aileleri,hastane yönetimi Yenidoğan Ünitesi çalışanları ve hastane çocuk doktorları katıldı.

Yapılan etkinlikte hastane Başhekimi Dr. Mahmut Avcı ve Yeni Doğan Ünitesi sorumlu hekimi Doç.Dr.Hasan Kahveci birer konuşma yaptılar.

Programın ilk konuşmasını yapan klinik sorumlusu Doç.Dr.Hasan Kahveci; eskiden anca prematüre bebeklerde 1500 gr ve üzeri yaşama şansı varken şimdi yapılan çalışmalar ve gelişimlerle bu oranın 400 gramlara düştüğünü söyledi.

Kliniğimiz kurulduğu zaman içerisinde bulunan anne oteli ile 20 yatak olan sayımız bu gün itibarı ile hastane yönetiminin çalışmaları neticesinde yatak sayısının 40'a çıkarıldığını söyledi.

Dr.Hasan Kahveci inşallah yakın zamanda açılacak yeni hastanemizde yatak sayımız 94 olacak ve orda anneler bebekleri ile birlikte kalabilecek. Bununda bebeklerimiz üzerinde iyileşme ve büyüme süreçlerinde önemli etkisi olacak, açılacak hastanemizdeki Yenidoğan ünitemiz aynı zamanda Türkiye nin de en büyük yenidoğan ünitelerinden biri olma özelliği taşıyacak dedi..

Hastane Başhekimi Dr.Mahmut Avcı ise yaptığı konuşmada 2002 yılında eski sağlık Bakanımız Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ'ın göreve geldiği zaman ilk el attığı konuların başında anne ve çocuk ölümlerini azaltılması yönünde olduğunu söyledi.

Sayın Bakanın görev yaptığı dönemde yapılan çalışmalarla 2002 öncesine nazaran çok önemli başarılar sağlanarak anne ve çocuk ölümlerinde gözle görülür derecede düşüşler oldu, bunda da en önemli faktörlerden biri hastanelerde açılan Yenidoğan ünitelerinin kurulması dedi.

Bu ünitelerimizde çalışan personellerimizin ne kadar özverili ve dikkatle işini yaptığını biliyorum bu vesile ile burada emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı da bu emek ve özverilerinden dolayı kutluyor başarılı çalışmalarının devamını diliyorum dedi..

Yapılan konuşmaların ardından Prematüre haftası etkinliği için hazırlanan pasta Yenidoğan ünitesinde tedavi gören bebeklerin anneleri tarafından kesilerek yönetime ve çalışanlara ikram edildi.