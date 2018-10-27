Yerleşim Alanlarını etkileyen, düşmesi muhtemel kayaların ıslahı çalışmaları tamamlandı

Tortum ilçesine bağlı Derinpınar mahallesinde ki çalışmalarında Kasım ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Birçok alanda yaptığı başarılı çalışma ile adından söz ettiren AFAD, bünyesinde bulunan Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü ile başarılı çalışmalara da imza atıyor. Birçok mahalle ve köylerde doğal nedenler sonucu, düşmesi ile birlikte can ve mal kayıplarının yaşanacağı kayaların ıslahı konusunda çalışılmalarını süründürüyor. AFAD Erzurum İl Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi tarafından 2018 yılı için 3 ilçede çalışma başlatıldı. Narman ilçesi Alabalık mahallesi ve Horasan ilçesi Yarboğaz mahallesinde yapılan çalışmalar başarılı bir şekilde sonlandırılırken, Tortum ilçesi Derinpınar mahallesinde ki çalışmaların da iş programı dahilinde Kasım ayı sonlarında tamamlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak bilgeler veren AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karsli, ”Deneyimli, konuya hakim mühendislerimiz tarafından kaya ıslahı çalışmalarında ilk olarak riskli alanlar tespit edildikten sonra , riskli alanın genel hayata etkililiğinin sorgulaması yapılıyor. Genel hayata etki eden bir tehlike oluşturduğu belirlenirse alanın afete maruz kararı bakanlar kuruluna sunuluyor. Bakanlar Kurulu onayı alındıktan sonra gerekli proje çalışması teknik elemanlarca yürütülüyor. Proje aşaması tamamlanan işlere gerekli kaynak sağlandıktan sonra da projenin uygulama aşamasına geçiliyor. Çalışmalara başlamadan önce her işte olduğu gibi çalışma yapılacak alanda gerekli emniyet tedbirleri alınmaktadır. Kişisel iş güvenliğinin yanında çalışma alanı içerisinde kalan yapılarında emniyeti çelik ağlar, halatlar ve bunların oluşturduğu çelik bariyer sistemleriyle koruma altına alınıyor. Kaya ıslahı çalışmasında ki öncelikli hedefimiz afet nedenini mahallinde çözmektir . Yerinde yapılacak çözümün birçok konuda faydalı olacağı kanısındayız. Sosyal ve ekonomik anlamda bir çok faydalar oluşturacak bu çalışmalar ile onlarca ailenin doğup büyüdüğü mahallelerde yaşamlarına devam etmesi bizler için büyük bir mutlu veriyor” diye konuştu.