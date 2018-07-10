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10 Temmuz 2018 12:08

Yeşildere köyü de asfaltlanıyor

Erzurum’un merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, köylerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşildere köyü de asfaltlanıyor

10 Temmuz 2018 12:08

Yeşildere köyünde çalışmaları yürüten ekipler, ortalama 3 günlük bir çalışmayla köy içi yolların tamamlanacağını belirtiyorlar. Başkan ALi Korkut, köy/mahallelerde bu yıl içerisinde çalışmaları tamamlayacaklarını belirtti.


Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, bağlı 36 adet köy ve mahallede asfalt çalışmalarının bu sezon tamamlanacağını açıkladı. Şehir merkeziyle paralel yürütülen çalışmaların sezon sürecinde devam edeceğini ifade eden Korkut, "Köylerimizde asfalt veya taş kaplama çalışmalarımız aralıklarla yürüyor. Bazı köylerimizden taş kaplama talebi geliyor, onları yerine getiriyoruz. Köylerimizin çoğunluğu asfalt istiyor. Köy içerisindeki yollar ile birlikte mezarlıklara ulaşan yollarda asfaltlanıyor. Köylü vatandaşlarımıza daha konforlu bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Halkımız çamurdan ve tozdan kurtuluyor. Güzel görüntüler ortaya çıkıyor" dedi.


Yakutiye Belediyesinin bağlı köy/mahallelerde köy içi yollar ile birlikte ortak kullanım alanlarında da çalışma yapıyor. Tuvaletler, köy odaları, cami, kuran kursu ve okullarla ilgili tamirat ve tadilatlar da gerçekleştiriliyor.




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