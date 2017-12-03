Yeşilyurt: “Engelsiz bir yaşam istiyoruz”

Yeşilyurt, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle sağlıklı, mutlu bir yaşam için engelsiz bir Erzurum’u inşa etmek gayreti içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Engelliler Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Engelli kardeşlerimize hizmet etmek bizim için büyük bir bahtiyarlık ve gurur kaynağı. Hepimiz bir kardeşlik anlayışıyla çıktık yola. Empati yaparak, sevgiyi büyüterek tüm sorunları birlikte aşmanın gayreti içerisinde olduk. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle sağlıklı, mutlu bir yaşam için engelsiz bir Erzurum’u inşa etmek gayreti içerisinde çalışıyoruz.

Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik geliştirdiğimiz sosyal projeler, fikir, girişim ve taleplerle engellilerimizin yaşamını kolaylaştıran, refah seviyesini yükselten, onları başarıya ulaştıran tedbirleri hayata geçirmeye çalıştık. Hak eksenli yaklaşımla sağladığımız tüm hizmetlerde, engellilerimizin sosyal hayata tam katılımlarını amaçladık.

Türkiye, son 16 yılda nasıl ekonomide, siyasette, altyapı yatırımlarında, dış politikada sessiz bir devrim gerçekleştirmişse, engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda da çok büyük bir dönüşüme imza atmıştır. Türkiye’nin son 16 yılına damgasını vuran reformcu ruhu en somut şekilde engellilerle ilgili yapılan düzenlemelerde görebilirsiniz.

Hükümetimiz Sosyal yardım ve politikaları hayata geçirirken engelli kardeşlerimize mutlu bir yaşam sunabilmek için iş ve meslek edinmelerine özel önem atfetti. Engelli istihdamı gayretliye yapılan atamalarla, kamuda çalışan engelli memur sayısı 50 bini aşmıştır. Bugün Türkiye de ihtisaslaşmış ve yüksek standartlara sahip 383 Engelli Bakım Merkezinde 19 bin 337 engellimize hizmet vermektedir.

Ülkemiz nüfusunun yüzde 12,3’ünü engelli kardeşlerimiz oluşturuyor. Aileleriyle birlikte ele aldığınızda engellilik konusu 79 milyonluk nüfusumuzun yaklaşık 30 milyonunu çok yakından ilgilendiriyor. Hiçbir siyasetçinin, bürokratın, hiçbir ferdin, her üç kişiden birini ilgilendiren bir mesele karşısında kayıtsız kalması, gözünü kapatması mümkün değildir

3 Aralık Dünya Engelliler Gününü bu anlamda önemsiyorum. Zira bizler, her gün engellilerimizle hemhal oluyor, engellilerimizle ilgili daha fazla neler yapabiliriz diyerek strateji geliştiriyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını çizmek istiyorum.

Engelliler Gününün şehrimizdeki, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.”

Öte yandan Engelliler Meclis Başkanı Yeşilyurt, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer başta olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.