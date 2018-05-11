Yetenek avcısı ve yetenek taraması başladı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, “35 bin öğrencinden 10 binini seçerek, spora kazandıracağız” dedi.

Erzurum’da Yetenek Avcısı ve Yetenek Taraması projelerinin açılışı aynı anda yapıldı.

Erzurum Spor Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşen açılış töreniyle Yetenek Avcısı ve Yetenek Taraması Projelerine resmi olarak start verildi.

Erzurum Valiliğinin Destekleriyle 2017 SODES Destek Programı Kapsamında kabul edilen 500 bin liralık Yetenek Avcısı Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü Yetenek Taraması Projesinin açılış töreni aynı anda yapıldı.

Yetenek Avcısı ve Yetenek Taraması Projelerinin açılış töreninde konuşan Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Ülkemizi bize emanet edilen seviyeden daha ileri, güven verici, aydınlık bir geleceğe taşımak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu kapsamda üzerimize düşen tüm görev ve sorumluluklarınızı en iyi şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Bizler her zaman geleceğimizi emanet edeceğimiz siz değerli gençlerimizi üreten, paylaşan bireyler olarak yetiştirmek için gerekli ortamları oluşturmakla görevli olup, böyle imkanları sizlere sunmak mecburiyetindeyiz. Bu kapsamda Valiliğimiz Proje Koordinasyon Merkezi ile İl Müdürlüğümüzce hayata geçirmiş olduğumuz Yetenek Avcısı Projesi ile yetenek taramaları yaparak siz değerli gençlerimizin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bize bu projelerde destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve SODES kapsamında Yetenek Avcısı Projesine destek veren Valimiz Seyfettin Azizoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

35 bin öğrenci taranacak

500 bin TL tutarında olan SODES Yetenek Avcısı Projesinin yanı sıra Yetenek Taraması Projesi sayesinde Erzurum’un yanı sıra ilçelerdeki 35 bin minik ve genç öğrenciye ulaşarak, yetenek taraması yapılacağını belirten Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, “Erzurum ve ilçelerinden seçilecek olan 10 bin öğrencinin sporcu yapılarak, branşlarda antrenörler nezaretinde bilimsel olarak spor yapacaklar. Bu sporcuların arasından ilerisinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlarının yanı sıra olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek olan sporcular yetişecek. Çok başarılı proje ve emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Çağın son teknolojisi ile yetenek taraması

Açılışı gerçekleştirilen iki önemli projede öncelikli olarak çağın son teknolojik cihazları ile donatılmış yetenek parkurunda gençlerimizin güçlü olduğu yönler tespit edilerek onların yeteneklerine göre farklı spor branşlarına yönlendirilmeleri sağlanacak. Spor branşlarına yönlendirilen gençlerimiz alanında uzman antrenörler eşliğinde o spor branşıyla ilgili profesyonel çalışmalarını yaparak branş ile ilgili teknik ve teorik bilgilere sahip olarak gelişimi sağlanacak. Daha sonra tekrar yetenek testlerine tutularak sporcumuzdaki somut gelişim kayıt altına alınarak eğitimlerinde eksik olabilecek yönleri bu şekilde telafisi kolaylaşacak ve eksiklikleri antrenörleri eşliğinde giderilecek.

Erzurum Valiliğinin Destekleri ile SODES tarafından kabul edilen Yetenek Avcısı Projesi, 5-18 yaş arası öğrencileri kapsıyor. Memet Gözütok ve Mustafa Kocaman’ın koordinatörlüğünü yaptığı projede 5-18 yaş arası yetenekli öğrenciler keşfedilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Yetenek Taraması Projesi ise sadece ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerini kapsıyor. İlkokul üçüncü sınıf öğrencileri, koordinatörlüğünü Doç. Dr. Elif Şıktar, Yaşar Elen, Hakan Ülgü, Zeyit Palabıyık’ın yaptığı proje kapsamında, yetenek taramasından başarıya çıkmak için belirlenen parkuru başarıyla bitirmek için yarışacak.

Projenin bilgi işlem sorumluluğunu ise Serdar Durak üstlendi.

Erzurum Spor Lisesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AFAD Müdürü Selahattin Karslı, Aziziye Milli Eğitim İlçe Müdürü Nurullah Yavilioğlu, GHSİM Şube Müdürleri Bülent Tilkidöğen, Yaşar Elen, ilçe müdürleri Suat Yılmaz, Köksal Kaçmaz ve Osman Hancı katıldı.

Yetenek Avcısı ve Yetenek Taraması Parku 8 ayrı istasyondan oluşuyor.

Bu istasyonlar: 1-Oturma Yüksekliği ve Kulaç Uzunluğu Ölçüm İstasyonu, 2-Kilo ve Boy Ölçümü İstasyonu, 3-Uzun Eriş(esneklik ölçüm) İstasyonu, 4-Dikey Sıçrama İstasyonu, 5-Çeviklik İstasyonu, 6-Geriye Sağlık Topu Fırlatma İstasyonu, 7-Pençe Kuvveti Ölçe İstasyonu, 8- Yirmi Metre Mekik Koşusu İstasyonundan oluşmaktadır.

Yetenek Avcısı Projesinin maskotu Ulaş, sempatik tavırları ile minik öğrencilere neşeli anlar yaşattı. Ulaş, Erzurum Protokolünün de ilgisini çekti.

Bu arada Vali Seyfettin Azizoğlu, minik çocukları adeta sevgi çemberine aldı. Minik öğrencilere yakın ilgi gösteren, Vali Azizoğlu, ileride iyi birer sporcu olmalarını isterken, derslerini de ihmal etmemelerini istedi.