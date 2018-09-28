Yıkılan bahçe duvarı çocuklar için tehlike oluşturuyor

Erzurum'da müze ile site arasında bulunan ve uzun zamandır yıkık halde duran bahçe duvarı çocuklar için tehlike oluşturuyor.

Murat Paşa Mahallesinde Erzurum Müzesi ile Buraklar Sitesini çevreleyen bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı. Uzun zamandır yıkık halde bulunan duvarın yeniden yapılması için site sakinleri müze yetkililerine başvurdu.

Çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirten site sakinlere CİMER'e de email gönderdi.

Site sakinleri CİMER'e başvurdukları yazıda, Murat Paşa Mahallesi Buraklar Sitesi komşu duvarında Erzurum Müzesinin bulunduğu ve duvarın yıkık olduğu bu durumun müzedeki eserler için risk teşkil ettiği ayrıca site de bulunan çocuklar için de riskli olduğu belirterek Müze Müdürlüğünden en kısa zamanda yıkık duvarın yapılmasını talep ettiler.

Site sakinleri bu talep üzerine Müze Müdürlüğünden ise kendilerine yazılı olarak, “Söz konusu duvar site tarafından yapılan yanlış uygulamalar neticesinde yıkılmış olup aynı zamanda sitenin de duvarı işlevini görmektedir. Müze Müdürlüğü binasına uzak noktada olması, tel örgülerle kapatılmış olması ve yakınında nöbetçi kulübesi olması nedeniyle müze güvenliğine herhangi bir risk oluşturmamaktadır. Ancak site inşaatı yapılırken yanlış işlemler nedeniyle yıkılmış olması nedeniyle duvarın site tarafından yapılması gerekmektedir.” cevabının verildiğini kaydetti.