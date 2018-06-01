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01 Haziran 2018 13:16

Yıldız’a 13. Uluslararası Liseler arası Tiyatro Festivalinde ödül alan öğrencilerden ziyaret

24 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen 13.

Yıldız’a 13. Uluslararası Liseler arası Tiyatro Festivalinde ödül alan öğrencilerden ziyaret

01 Haziran 2018 13:16

Uluslararası liseler arası tiyatro festivalin ödül alan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız’ı makamında ziyaret ettiler.


Kayseri’de yapılan festivale Erzurum’u temsilen katılan Yıldızkent İ.M.K.B Anadolu lisesi, Türk dili ve edebiyat öğretmeni Serdal Salmanlı’nın yazıp yönettiği “Bayrağı Yere Düşürmeyenler” isimli oyun ile temsil ederek en iyi yönetmen ödülü, en iyi erkek oyuncu ödülü, en iyi kadın oyuncu ödülü, en iyi kostüm ödülü ve en iyi dekor ödüllerine layık görüldüler.


Ödüllerini alan öğretmen ve öğrencilerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ve Okul Müdürü Ali Kaplan ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız’ı makamında ziyaret ettiler. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız öğrencilerden daha çok başarı beklediğini ifade ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirip hatıra fotoğrafı çektirdi.




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