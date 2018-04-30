Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’nda İHA’ya 7 birincilik ödülü

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Bayburt ve Iğdır’da görev yapan gazetecilerin haber, fotoğraf ve görüntülü çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin özendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Sway Otel’de gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, törendeki konuşmasında, medyanın çekinmeden, herhangi bir etki altında kalmadan görevini yapan en önemli kurumlardan olduğunu söyledi.

Bölgede 4 ilde valilik yapan birisi olarak mahalli basının gerçeği ve doğruyu halka en hızlı ve doğru şekilde anlatan bir anlayışa sahip olduğunu iyi bildiğini ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün burada ödül alacak arkadaşlarım çok güzel fotoğraflar ve anlar yakalamışlar, çok güzel konuları haber yapmışlar. Gerçekten birbirinden güzel haberler ortaya çıkmış. Önemli olan şudur, bölgede görev yapan arkadaşlar gerçekten doğruyu vatandaşa en hızlı şekilde anlatıp göstermişlerdir. Bu arkadaşlar vatandaşların doğru haber alma imkanlarına sahip olmalarını sağlamıştır."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise medyanın bölgenin sorunlarını dile getiren ve sorumluluklarını yerine getiren en önemli kurum olduğunu belirtti.

Medyanın yayın yaptığı kent ve bölgedeki problemleri gündeme getirerek şehirlerdeki kültür ve sosyal hayatı zenginleştirmesinin yanı sıra yöneticilerin daha dikkatli davranmasına yardımcı olduğunu dile getiren Sekmen, "Basın bir iletişim aracı olduğu gibi aynı zamanda toplumsallaştırma aracıdır. 140 yılı aşkın süredir ülkemizin en etkin basın tarihine sahip olan Erzurum medyası kente ve kent kültürüne sahip çıkıp korumak konusunda üzerine düşeni yapmıştır." diye konuştu.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy da programa sponsor olan kurumlara teşekkür ederek, "Yılda bir kez de olsa başarılı gazetecileri ödüllendirmek istedik. Bu akşam ödül alamayan diğer meslektaşlarımız, bizim gözümüzde ödül alanlar kadar başarılı." diye konuştu.

İHA’ya 7 dalda birincilik ödülü

Yarışmada, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez Kardelen TV’de yayınlanan Gündem Özel programıyla TV Haber Program kategorisinde birincilik ödülüne, İHA Erzurum Haber Müdürü Ahmet Akbuğa TV Haber/Görüntü kategorisinde birincilik ödülüne, İHA Erzurum Muhabiri Özge Bozo Yaygın Fotoğraf kategorisinde, İHA Ağrı Muhabiri Ahmet Genç Çevre Fotoğrafı kategorisinde, İHA Ardahan Muhabiri Olgun Yıldız Yaşam Fotoğrafı kategorisinde, İHA Kars Muhabiri Işık Çapanoğlu TV Haber/Görüntü kategorisinde birincilik ödüle layık görüldü.

İHA Bayburt Muhabiri Beşir Kelleci de Çoruh Nehri’ne düşen çocuğu kurtardığı cesaretiyle Teşvik Ödülüne layık görüldü.

Vefat edip bugün toprağa verilen Erzurumlu gazeteci Sayıl Narmanlıoğlu’nun isminin verildiği yarışmanın ödül töreninde, ayrıca ulusal ve yerel medya çalışanlarına da çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Zehra Taşkesenlioğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onursal Genel Başkanı Nazmi Bilgin ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gazeteciler katıldı.