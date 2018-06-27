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27 Haziran 2018 13:41

Yılın Öğretmeni Sepil’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Yılın Öğretmeni Sepil’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret

27 Haziran 2018 13:41

Dr. Ömer Çomaklı, yılın öğretmeni seçilerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet edilen Yasin Sepil’i makamında misafir etti.


Çat’ta 400, Erzurum’da 22 bin öğretmen arasında yılın öğretmeni, 1 Milyon öğretmen içinde ise yılın en genç öğretmeni seçilen Yasin Sepil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Müsteşar Yusuf Tekin tarafından gönderilen selamları iletmek üzere Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


Sepil’in beden eğitimi öğretmeni olarak Çat’ın Soğukpınar Ortaokulunda önemli projeler gerçekleştirdiğini belirten Rektör Çomaklı: “Düzenlediği etkinlik ve projeler ile yılın öğretmeni olmaya hak kazanan Yasin Sepil’e Cumhurbaşkanımızın selamını getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu kutsal görevi yerine getiren idealist öğretmenimize gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı tüm projelere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun bilmesini istiyor, elde ettiği bu başarıdan dolayı kendisini kutluyorum” şeklinde konuştu.


Kazandığı bu başarıda birçok kişinin emeği olduğunu ifade eden “Yılın En Genç Öğretmeni” Yasin Sepil, misafirperverliği ve göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.




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