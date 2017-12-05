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05 Aralık 2017 17:07

Yılın son kaymakamlar toplantısı yapıldı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında yılın son Kaymakamlar toplantısı Tarihi Kongre binasında yapıldı.

Yılın son kaymakamlar toplantısı yapıldı

05 Aralık 2017 17:07

İlçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, Erzurum için önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar, projeler ele alındı.


İçinde bulunduğumuz kış ayında alınacak tedbirler ve kar ile mücadele çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda, sigara denetimi ve genel emniyet ve asayiş tedbirleri masaya yatırıldı.


Toplantı sonunda kısa bir değerlendirme konuşması yapan Vali Azizoğlu, 2017 yılının yatırmlar konusunda oldukça verimli geçtiğini söyledi.


Erzurum’un önümüzdeki günlerde bölgenin ticaret merkezi olacağına dikkat çeken Vali Azizoğlu, “Güneydoğu Anadolu bölgelerine baktığımız zaman Gaziantep sanayisi ve iş gücüyle o bölgenin en gelişmiş ili olmuştur. Erzurum’da önümüzdeki zaman içeresinde Doğu’nun Antep’i olacaktır. Çünkü Erzurum; İran, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere ticari anlamda açılan kapı olacak. Pazar sıkıntısı yaşanmayacağı gibi Ovit tünelinin açılmasıyla birlikte Erzurum Karadeniz’e 2 saat mesafede olacak. Bu da demektir ki, Erzurum’a gelen ürün 2 saat sonra limanda olacak. Böylelikle Erzurum cazibe merkezi haline gelecektir” dedi.


Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonunda Vali Azizoğlu, ilçe kaymakamlarına ve ilgili kurum müdürlerine 2017 yılında yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.




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