Yoga yapmak stresten arındırıyor

Uzman Klinik Psikolog ve Yoga Eğitmeni Pelin Hazer, “Mesleki yaşam ne kadar stresli olursa, kaygıların da o kadar yüksek olduğunu da eklemektedir. Günlük yaşamınıza yogayı dahil etmekte gizlidir. Yaşamınıza liderlik etmek için iyi bir sağlık rejimini takip etmeniz gerekir. Bununla birlikte, ’sağlıklı’ terimi kişinin fizyolojisiyle sınırlı olmadığını, uzun ve mutlu bir hayat sürmek için kişinin zihinsel refahının da önemli olduğunu belirtmiştir. Çeşitli araştırma çalışmaları, kişinin zihinsel sağlığının iyileştirilmesinde yoganın etkinliğini değerlendirmiş ve yoganın bir dizi psikolojik faydaya sahip olduğu sonucuna varmıştır” dedi.

Uzman Klinik Psikolog ve Yoga Eğitmeni Pelin Hazer, her gün yoga yaparak elde edebilecek 5 psikolojik avantajı şöyle sıraladı:

“1-Anılarınızı geliştirin: Meşgul olduğunuz günlük aktivitelerinize Konsantre olmakta zorlanıyor musunuz? Hafıza ve konsantrasyonunuzu arttırmada etkili olduğunun kanıtı olan Dharana; zihninizi temizlemek ve sinirlerinizi yatıştırmak için ideal bir yoldur. Aklınızdan geçen statik gürültüyü susturmanız, kendinize daha iyi odaklanmanız, önemli şeyleri hatırlamaya ve bu nedenle yaşamınızda daha iyi performans göstermeniz için yoga yardımcı olacaktır.

2-Travmatik deneyimlerin yıkımlarını kontrol edin: Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), hayatta zor ve acı veren bir deneyim yaşadıktan sonra çoğu kişinin maruz kaldığı bir durumdur. Geri gelen anılar ve kabuslar, çoğunlukla bu durumdan muzdarip kişilerin hayatlarını etkilemektedir ve bu durumu yaşayan kişileri çoğu savunmasız bırakır. Travmatik deneyimlerin etkileri ile mücadele için birçok farmakolojik tedavi mevcut olsa da, bazı kişiler bu tür yaklaşımlara karşı bağışıklık kazanmaktadır. American Psychological Association’a göre Hatha Yoga, Travma sonrası stress bozukluğu gibi durum belirtilerini azaltmada önemli ölçüde yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

3-Endişe ve depresyonla mücadele: Günlük rejiminizde meditasyon gibi yoga egzersizleri düzenleyerek stres seviyenizi düzenleyin. Gevşeme, stres barındırmayan bir yaşam tarzının anahtarıdır ve Harvard Üniversitesi tarafından yayınlanan bir makalede; yoga, stres tepki sisteminizle başa çıkmanın en mükemmel yolu olduğunu göstermektedir.

4-Ergenlik ve çocukluk döneminde psikolojik sorunları göz ardı etmeyin: Ergenlik döneminde humungous düzeydeki hormonal değişiklikler gerçekleşir Bu hormonlar ergenliğin biraz sinirli ve endişeli geçirilmesine neden olmaktadır. Gelişimsel ve Davranışsal Çocuk Dergisi Dergisi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, Kripalu Yoga, gençlerin daha iyi ruh hali yaşamalarına yardımcı olan fiziksel duruşları, meditasyonu ve solunum rutini içerir.

5-Genel psikolojik refahınızı geliştirin: Dünyadaki tüm sorunlarınızın ağırlığını omuzlarınızda taşıyorsanız, oldukça yorucu bir yaşam tarzı izliyor olabilirsiniz. British Psychological Society’ye göre, yoga zihnini ve bedenini rahatlatmaya yardımcı olur. Nefes alma rejimleri ve yoga egzersizlerinin hayatınızın yol kenarında olumsuz unsurlar bulundurmasıyla psikolojik sağlığınızı iyileştirmede son derece etkili olduğu kanıtlanmıştır.”