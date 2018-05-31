Yolcu otobüsünde valiz içerisine zulalanmış eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Erzincan otoyolu üzerinde bulunan Ilıca kontrol noktasında yapılan çalışmalarda bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan kontrollerde narkotik Köpeği Çapkın’ın tepki verdiği Ahmet E.A. isimli şüpheliye ait valizin astar kısmına zulalanmış 2 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli Ahmet E.A. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadelenin kararlılık ve azimle devam edeceğini belirtti.