Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 12:22

Yolcu otobüsünde valiz içerisine zulalanmış eroin ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda bir yolcu otobüsünde valiz içerisine zulalanmış 2 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde valiz içerisine zulalanmış eroin ele geçirildi

31 Mayıs 2018 12:22


Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Erzincan otoyolu üzerinde bulunan Ilıca kontrol noktasında yapılan çalışmalarda bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan kontrollerde narkotik Köpeği Çapkın’ın tepki verdiği Ahmet E.A. isimli şüpheliye ait valizin astar kısmına zulalanmış 2 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.


Şüpheli Ahmet E.A. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Erzurum Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadelenin kararlılık ve azimle devam edeceğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
17
°
C
  • Cuma
    17°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç