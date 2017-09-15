YÖREX’e ETSO damgası

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Oltu taşı, peynir, bal, et ürünleri ve deriden yapılan eşyalara büyük ilgi gösteriyor.

Antalya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğini yaptığı 8’inci Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX) Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) standı damga vuruyor. Erzurum’un coğrafi işaret almış ürünlerinin yanısıra yöreye ait gıda ve el emeği ürünlerinin sergilendiği standa gelen ziyaretçilere Erzurum’un da tanıtımı yapılıyor.

ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 13 Eylül günü kapılarını açan YÖREX Fuarı günde binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından il ve ilçelerin katıldığı fuarda Erzurum’u ETSO temsil ediyor, KUDAKA’nın da destek verdiği stantta Büyükşehir Belediyesi deri ürünleri, Uzundere ilçesinde üretilen pekmez, kuşburnu ve kızılcık suyu ve bakırdan yapılan ürünlerle katkı sağlarken Atatürk Üniversitesi de kilim dokumalarıyla görücüye çıkıyor. Başta Oltu taşı olmak üzere et ürünleri, bal, peynir gibi gıda maddelerinin de yeraldığı stantta ETSO yöneticileri ve personel misafirleri karşılıyor. Kentin tanıtım videoları ve türkülerinin seslendirildiği stantta gelen yüzlerce yerli ve yabancı misafir Oltu taşı tespihlerin yanısıra kentin diğer ürünlerine de büyük ilgi gösteriyor.

Yöresel ürünlerin tanıtımının amaçlandığı YÖREX, 17 Eylül Pazar günü kapılarını kapatacak.