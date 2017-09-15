Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 18:24

YÖREX’e ETSO damgası

13 Eylül günü kapılarını açan Yöresel Ürünler Fuarı’nda Erzurum’un tanıtımını yapan ETSO standı ziyaretçi akınına uğruyor.

YÖREX’e ETSO damgası

15 Eylül 2017 18:24

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Oltu taşı, peynir, bal, et ürünleri ve deriden yapılan eşyalara büyük ilgi gösteriyor.


Antalya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğini yaptığı 8’inci Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX) Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) standı damga vuruyor. Erzurum’un coğrafi işaret almış ürünlerinin yanısıra yöreye ait gıda ve el emeği ürünlerinin sergilendiği standa gelen ziyaretçilere Erzurum’un da tanıtımı yapılıyor.


ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 13 Eylül günü kapılarını açan YÖREX Fuarı günde binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından il ve ilçelerin katıldığı fuarda Erzurum’u ETSO temsil ediyor, KUDAKA’nın da destek verdiği stantta Büyükşehir Belediyesi deri ürünleri, Uzundere ilçesinde üretilen pekmez, kuşburnu ve kızılcık suyu ve bakırdan yapılan ürünlerle katkı sağlarken Atatürk Üniversitesi de kilim dokumalarıyla görücüye çıkıyor. Başta Oltu taşı olmak üzere et ürünleri, bal, peynir gibi gıda maddelerinin de yeraldığı stantta ETSO yöneticileri ve personel misafirleri karşılıyor. Kentin tanıtım videoları ve türkülerinin seslendirildiği stantta gelen yüzlerce yerli ve yabancı misafir Oltu taşı tespihlerin yanısıra kentin diğer ürünlerine de büyük ilgi gösteriyor.


Yöresel ürünlerin tanıtımının amaçlandığı YÖREX, 17 Eylül Pazar günü kapılarını kapatacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç