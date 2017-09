YÖREX’te Erzurum rüzgarı

Amasya Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan ’Eski Osmanlı ve Türk Kadın Kıyafetleri’ defilesiyle start alan YÖREX’te Türk devletlerinin yer aldığı bayraklı defile büyük beğeni topladı. Antalya Ticaret Borası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 12 bin yıllık Anadolu topraklarında el emeği ile üretilen yöresel ürünlerin Türkiye’nin vazgeçilmez zenginlikleri olduğunu söyledi.

YÖREX’in başarı hikayesi olduğunu belirten Çandır, “Bu başarı hikayesi hepimizindir. 7 yılda YÖREX’le ekonomiye kazandırmanın bir memleket meselesi olduğunu, gelecek kuşaklar için yöresel ürünlerimizi coğrafi işaretle kalkınmayı sağlamada, kalkınmanın kırsaldan başlatmanın yolundan buradan geçtiğini, göçün engellenmesi, kentlerimizin markalaşmasında yöresel ürünlerin önemli olduğu, bize ait olanları tüketmemiz gerektiğini söyledik. Hala yolun başındayız. Çok yolumuz var" diye konuştu.

HEDEF 200 BİN ZİYARETÇİ

YÖREX’in, 70 il ve KKTC’den 125 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 71 farklı kurum ve kuruluşun yanı sıra, 200 aşkın firma, 400 katılımla gerçekleştiği bilgisini veren Çandır, ziyaretçi hedefini 200 bin olarak belirlediklerini söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ise, Türkiye’nin yöresel ürünlerini, konuk ettiği milyonlarca turiste tanıtma görevini yeniden başarıyla yerine getirdiklerini bildirdi.

Coğrafi işaretlerde logo kullanımını zorunlu hale getirdiklerini belirten Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, bu yıl 210 coğrafi işaret tescili yapıldığını, 400 ürünün ise işleminin devam ettiğini kaydetti.

Programda daha sonra konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, her bölgeden, her ilden Türkiye’nin zenginliğinin fuarda sergilendiğini dile getirerek, "Coğrafi işaret, yerelin dünya ile buluşmasını sağlıyor. Bu büyük organizasyon kalkınma noktasında yeni bir bilinç inşa etti. Zenginleşme noktasında çok doğru bir alan açtı” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kocagöz ve Vali Münir Karaloğlu’nun konuşmasından sonra kürsüye gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, YÖREX’in yöresel ürünlerin daha fazla ticari değer kazanabilmesi için önemli olduğunu kaydetti. Türkiye’nin en önemli saklı güçlerinden birisinin yöresel ürünler olduğunu belirten Elvan, bir yöresel ürünün kendi ülkesinde yaygınlaşmadan küresel ölçekte marka haline gelemeyeceğini dile getirdi. Yöresel ürünlerin tanıtımı konusunda Kalkınma Bakanlığı’ndan gereken desteğin verileceğini vurgulayan Bakan Elvan, YÖREX’in yöresel ürünlerin daha fazla ticari değer kazanabilmesi için önemli olduğunu kaydetti.

ATB Başkanı Ali Çandır’ın yöresel ürünlerin tanıtımı konusunda Kalkınma Bakanlığı’ndan destek istediğini aktaran Elvan, "Bu konuda biz TOBB Başkanımızla beraber gerekli desteği vereceğiz. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Hem Kalkınma Bakanlığı olarak hem de kalkınma ajansları olarak yöresel ürünlerimizin tanıtımı için ne gerekiyorsa bu destekleri sağlayacağız" dedi.

FUARIN KALİTESİ ARTTI

ANFAŞ’taki açılış töreninde son olarak konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YÖREX’e katılımcı sayısının ve fuarın kalitesinin yıldan yıla arttığını söyledi. Fuarı uluslararası niteliğe kavuşturmak istediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bana göre, uluslararası fuar olması demek dünyanın her yerinden firmaların gelip, burada stant açması demek değildir. Uluslararası fuar olması demek, Türkiye’nin her yerinden burada sergilenen ürünlerin dünyanın her yerine pazarlanması demektir. Elbette KKTC’den ve bazı kardeş ülkelerden de stantlar gelip, kurulabilir. Bunu yapabilmek için dünyanın her yerinden alım heyetleriyle üreticilerimizi ve ürünlerimizi buluşturmamız lazım." diye konuştu.

YÖREX ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINIYOR

Çavuşoğlu, YÖREX’in uluslararası boyuta taşınması için bakanlık olarak elinden geleni yapacağını bildirdi. Tarım ürünlerinin yurt dışına ihracatında da ciddi artış olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Demek ki bir taraftan kalite, üretim artıyor, bir taraftan coğrafi işaret dahil markalaşma süreci hızlı şekilde devam ediyor. Üreticilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Artık Çin’e tarım ürünlerimizin ihracatının önündeki engeller kalkıyor. Bu sene, kiraz mevsiminin sonuna doğru kiraz ürünleriyle ilgili engeller kalktı. Şimdi bazı meyvelerle ve süt ürünleriyle ilgili engeller de kalkıyor. Tüm engelleri kaldırarak, Çin gibi büyük bir piyasaya giriyoruz. Özellikle bu ürünlerin, yani kiraz gibi benzeri ürünlerin Türkiye’de üretiminin artırılmasında fayda var."

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, Elvan ve diğer protokol üyeleri YÖREX’in kapılarını 8’inci kez açan kurdelesini kesti. Fuarın açılışını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, AK Parti Antalya Milletvekilleri, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, Atay Uslu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır, çok sayıda oda başkanı ve katılımcı gerçekleştirdi.

’Sizin oraları nesi meşhur’ sloganıyla düzenlenen fuar 17 Eylül tarihine kadar açık kalacak. Fuara 70’in üzerinde ilden 125 oda-borsa,16 kalkınma ajansı, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve firmalar olmak üzere 400’ün üzerinde katılım gerçekleştiği bildirildi.

ERZURUM STANDI İLGİ GÖRDÜ

Her yıl giderek daha büyük ilgi gören Yörex’te Erzurum’u, yöresel ürünler satan 8 firmanın yanı sıra, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) temsil etti.

Erzurum standını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan ürünler hakkında bilgi aldı. Bakanları ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Akal ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ağırladı. Akal ve Tavlaşoğlu, Bakanlara Oltu taşı tespih hediye etti.

AKAL, “YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİ ULUSAL”

Türkiye’nin yöresel zenginliklerini bir arada görmeyi sağlayan Yöresel Ürünler Fuarı’nın, bölgesel ekonomik gelişmeye katkı sağlanması ve yöresel değerlerin sahiplenilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Akal, “Ülkemizin bereketli topraklarında yetişen her bir ürünün ulusal ve küresel ölçekte mutlaka markalaşması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle son yıllarda bu anlamda önemli adımlar atıldı. Üreticilerimiz de, tüketicilerimiz de bu konuda artık daha bilinci hale geldi. Bu yönde atılacak her adımın mutlaka desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Yöresel ürünlerden elde edilen ticari faydanın, gerçek üreticiye ulaşması gerektiğinin altını çizen ETSO Başkan Vekili Hasan Akal, bunun içinde üreticiyi koruyacak ve bu ürünlerin üretimini devamlı hale getirecek sistemlerin uygulanmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ETSO olarak, Erzurum’a ait yöresel ürünlerin markalaşması adına Yörex gibi organizasyonları takip etiklerini, katılım sağladıklarını ve yöresel ürün pazarlayan firmalara bu anlamda destek sağladıklarını kaydeden Akal, “Değişen ülke ve dünya şartlarına uyum sağlamak adına elimizdeki kıymetlere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor” dedi.

Fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği Erzurum standında, Oltu taşı, el dokuması halı, deri ve bakır ürünlerinin yanı sıra, İspir Kuru Fasulyesi, Hınıs Kuru Fasulyesi, Dut Pekmezi, Petek Bal, Süzme Bal, Göğermiş Peynir, Civil Peynir ve Tereyağı gibi yöresel ürünler yer aldı.