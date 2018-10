YÖREX'te Erzurum'a tam not

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bu yıl 9.'su düzenlenen YÖREX'e 72 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle katıldı. "Sizin oraların nesi meşhur" sloganıyla 24-28 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX'te, 252 kurum, 135 oda-borsa ve 19 kalkınma ajansı, temsil ettikleri illerin yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. 500'e yakın katılımcının yer aldığı YÖREX için düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Törende ilk konuşmayı Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır yaptı. Konuşmasında, yöresel değerlere sahip çıkmak, kaybolmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar yaşatabilmek adına 9 yıldır YÖREX'le birlikte büyük bir çaba gösterdiklerini kaydeden Çandır, yöresel ürünlerin hakkını, hukukunu korumak ve bu ürünlere ticari değer kazandırarak, uluslararası pazarda yer aldırmayı amaçladıklarını ifade etti.

“Coğrafi işaretli ürün sayısı 370'e ulaştı”

10 yıl önce 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının yapılan özverili çalışmalarla bugün itibariyle 370'i aştığını ifade eden Çandır, devletin yöresel ürünler konusunda üreticiyi iç ve dış ticarette teşvik etmesi gerektiğini ve bunun son derece önemli olduğunun altını çizdi. Çandır, devletin yöresel ürünler konusunda üreticiyi iç ve dış ticarette teşvik etmesi gerektiğini ve bunun son derece önemli olduğunu vurguladı. 9. YÖREX'te hedeflerinin 200 Bin ziyaretçi olduğunu söyleyen ATB Başkanı Çandır, yıl boyunca 7 bölgenin coğrafi işaretli ürünleri için etkinlikler gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin de, ekonomide çalkantılı bir dönem yaşanmasına rağmen gösterilen bu çabanın değerli olduğunu belirterek, fuara destek veren Oda ve Borsalara, Kalkınma Ajanslarına ve firmalara teşekkür etti.

Üç ürün AB'de tescilli

Törende daha sonra konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da, kurum olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ile coğrafi işaretlerini tescil ederek koruma altına aldıklarını ve söz konusu ürünlerin ticarileşmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Halen 379 ürünün tescilli olduğunu bildiren Prof. Dr. Asan, 413 başvurunun devam ettiğini, 3 ürünün Avrupa Birliği'nde tescilli olduğunu ve 14 ürünün ise başvuru aşamasında olduğunu kaydetti.

“Yüzde 40'ını oda ve borsalar tescil ettirdi”

Törende Prof. Dr. Habip Asan'ın ardından konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da YÖREX'in, coğrafi tescilli ürünlerin tanıtılmasındaki önemine dikkati çekti. 9 yıldır YÖREX'e katılmasının önemli sebepleri olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi; “Çünkü burada 81 milyonun, yani bu toprakların sahip olduğu zenginliklerimizi, değerlerimizi görüyorum. Her ilin, her ilçenin yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri burada sergileniyor. YÖREX; coğrafi işaretli ürünlerin, hem Türkiye, hem de dünya ile buluşmasını sağlıyor. YÖREX aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesidir. Şu an; 73 ilden, Valiliklerimiz, Kaymakamlıklarımız, Belediyelerimiz, Kalkınma Ajanslarımız, 135 Oda-Borsamız ve 485 firmamız bugün burada Coğrafi işaret zenginlik demek Zengin olmak istiyorsanız bunlara sahip çıkın markalaştırın. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada, coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40'ını, oda ve borsalarımız tescil ettirdi. Oda ve borsalarımız tarafından tescil edilen ürün sayısı 150'yi geçti. Değerlerimizi tescil ettirme işinde, yani nicelikte, çok şükür önemli bir yol aldık. Ancak potansiyelimize bakınca, bu bizim için yeterli değil.”

“Hedef; 1000 coğrafi işaretli ürün”

Tescilli coğrafi işaretli ürün sayısının 1000'e çıkarmayı hedeflemek gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bu hedef için hep birlikte çalışmaya devam edelim. Tabi ki sadece yurtiçi tescille iş bitmiyor. Önemli olan; yurtdışında da tescil ettirmek ve yurtdışı pazarına girmek Şu ana kadar 3 ürünümüz Avrupa'da tescillendi; Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı Diğer ürünlerimizin AB nezdinde tescili için de, Brüksel ofisimizle, TOBB-Oda-Borsa camiası olarak çalışıyoruz. Tescilli ürünlerin AB'deki perakende zincirlerin raflarında yer alması için hazırlık çalışmalarına başladık. , "Şimdi sırada diğer ürünler var. Bu ürünleri inşallah Avrupa'da tescil ettirirsek işte o zaman bizi kopyalamayacaklar. Kopyalamadıktan sonra işte o zaman biz marka olacağız” diye konuştu.

“Sınırlarımızı aşmalıyız”

Hisarcıklıoğlu'ndan sonra konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, YÖREX'in ilk başladığı yılda 24 bin ziyaretçiyle yoluna başladığını, bugün ise 200 bin gibi ziyaretçi hedeflendiğini belirterek, “Bu sebeple fuarın gösterdiği gelişimi takdir etmemek mümkün değildir" dedi.

Fuar açışında son konuşmayı Vali Münir Karaloğlu yaptı. Türkiye'de 9 yıl önce coğrafi işaretin bugünkü kadar bilinmediğine dikkati çeken Vali Karaloğlu, coğrafi işaretli ürün sayısında oda, borsa, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra YÖREX'in farkındalık açısından ayrı bir yeri olduğunun altını çizdi. YÖREX için, "Türkiye içindeki gelişimini tamamlamıştır" diyen Karaloğlu, "YÖREX'i Türkiye sınırlarının dışına çıkarmamız, mutlaka yabancı alım heyetleriyle buluşturmamız lazım. Yerel ürünlerimizi markalaştırıp uluslararası arenaya çıkarmak için bu fuarı da uluslararası alana çıkarmamız gerekir" şeklinde konuştu.

Törende konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, ATB Başkanı Ali Çandır, ATSO Başkanı Davut Çetin tarafından kesildi.

Erzurum standı büyük ilgi gördü

Kurdele kesiminden sonra protokol üyeleri fuardaki illerin standını gezdiler. İlk olarak Antalya standını gezen protokol üyeleri daha sonra, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) , Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Erzurum Ticaret Borsası'nın (ETB) ortaklaşa hazırladığı Erzurum standını gezdiler. Her yıl giderek daha büyük ilgi gören Erzurum standını ziyaret eden protokol üyelerini ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ve ETB Başkanı Hakan Oral karşıladı. Misafirlere kavurma, çivil peynir ve göğermiş peynir ikram edilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderel Türel'e Erzurum'un tescilli ürünlerinden gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye edildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Vali Karaloğlu, Oltutaşı standında sergilenen özel yapım iri taneli tespihleri yakından incelediler.

Özakalın, “gerçek üretici korunmalı”

Türkiye'nin yöresel zenginliklerini bir arada görmeyi sağlayan Yöresel Ürünler Fuarı'nın, bölgesel ekonomik gelişmeye katkı sağlanması ve yöresel değerlerin sahiplenilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, “Ülkemizin bereketli topraklarında yetişen her bir ürünün ulusal ve küresel ölçekte mutlaka markalaşması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle son yıllarda bu anlamda önemli adımlar atıldı. Üreticilerimiz de, tüketicilerimiz de bu konuda artık daha bilinci hale geldi. Bu yönde atılacak her adımın mutlaka desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Yöresel ürünlerden elde edilen ticari faydanın, gerçek üreticiye ulaşması gerektiğinin altını çizen Özakalın, bunun içinde üreticiyi koruyacak ve bu ürünlerin üretimini devamlı hale getirecek sistemlerin uygulanmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği Erzurum standında, Oltu taşı, deri ve bakır ürünlerinin yanı sıra, İspir Kuru Fasulyesi, Hınıs Kuru Fasulyesi, Dut Pekmezi, Petek Bal, Süzme Bal, Göğermiş Peynir, Civil Peynir ve Tereyağı gibi yöresel ürünler yer aldı.