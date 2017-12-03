Yorgun ve aç düşen turnaya vatandaşlar sahip çıktı

Aç ve yorgun olan turnayı kahvehane sahibi içeriye alarak doyurduktan sonra görevlilerine teslim etti.

Oltu’da çarşı başında çay kahvesinin önüne doğu’dan batıya göç eden bir turna düştü. Aç ve yorgun olduğu görülen turnayı kahvehane sahibi Ahmet Aslan alıp doyurdu. Karnı doyurulan turna ardından Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. Oltulu vatandaşlar ise ilk kez bu kadar yakından bir turna gördüklerini söylediler. Yorgun ve zayıf düşen turnayı Milli Parklar görevlileri teslim alarak Kars Hayvan Hastanesine götürdüler. Milli Parklar görevlileri vatandaşlara duyarlılığından dolayı teşekkür etti.