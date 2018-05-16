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16 Mayıs 2018 09:59

Yücelik, TOBB Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine seçildi.

Yücelik, TOBB Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi

16 Mayıs 2018 09:59


TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ETÜ) gerçekleştirilen, TOBB’un 74’üncü Genel Kurulu’nda, Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı olurken, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de Genel İdare Kurulu üyesi seçildi. TOBB’da önceki dönemlerde Yüksek Koordinasyon Kurulu üyeliği yapan ve aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Yücelik’le birlikte Genel İdare Kurulu’nda şu isimler yer aldı; Adil Sani Konukoğlu, Nafi Güral, Ender Yorgancılar, Nihat Özdemir, Memiş Kütükcü, Halim Mete, Işınsu Kestelli, Şahin Bilgiç, Ali Çandır, Uğur Erdoğan, Mehmet Kaya, Ayhan Kızıltan, Ahmet Akgün Altuğ, Ahmet Tiryakioğlu, Mehmet Arif Parmaksız, Mustafa Şadan Eren, Cihat Alagöz, Erdoğan Özegen, Yahya Toplu, Celal Koloğlu ve Mete Çağlayan.


TOBB ETÜ’deki genel kurul toplantısına ETSO’yu temsilen, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’in yanı sıra, Meclis Başkanı Saim Özakalın, Üst Kurul Delegeleri; Eyüp Gözgeç, Ahmet Satılmaz, Memet Hakan Erduman, Mehmet Melik Kaya, Haktan Ömeroğlu, Gökhan Yılmaz, Şahin İncesu ve Haydar Kavurmacı ile Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl katıldı.




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